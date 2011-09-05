Honda отзывает миллион автомобилей из-за проблем с электрикой

Японский автомобильный концерн Honda отзывает почти 1 млн автомобилей по всему миру. В частности, будет отозвано 936 тыс. компакт-каров Honda Fit, а также около 24 тыс. других моделей, передает Reuters.

По словам представителя компании, у вышеуказанных автомобилей возможны неполадки в работе выключателя управления электрическим стеклоподъемником дверей. Представитель также уточнил, что не было зарегистрировано несчастных случаев, связанных с данным дефектом.

В сообщении уточняется, что речь идет о машинах, выпущенных в 2005-2009 гг. Часть машин шла на экспорт в Китай и другие страны Азии.

Honda - третий по величине автопроизводитель в Японии и один из крупнейших экспортеров автомобилей в США и другие страны. Чистая прибыль Honda Motor в I квартале 2011-2012 финансового года, который завершился 30 июня 2011г., снизилась на 88,3% - до 31,7 млрд иен (408 млн долл).