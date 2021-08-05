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Общество ,  
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Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина

Об этом в июне ведомство сообщало Росздравнадзору. На дефицит препарата повлияли низкая предельная отпускная цена, а также нехватка и дороговизна сырья, из которого он производится
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России может образоваться дефицит препарата иммуноглобулин, который необходим больным с первичным иммунодефицитом. Причина — низкая предельная отпускная цена, а также нехватка сырья для его производства, сообщили в Минпромторге, передает ТАСС.

«Минпромторг России в июне 2021 года проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН «иммуноглобулин человека нормальный» в связи с низкой установленной предельной отпускной ценой на указанный лекарственный препарат, а также недостаточным количеством и высокой стоимостью сырья (плазма крови), необходимого для производства указанного лекарственного препарата», — рассказали в министерстве.

Там заверили, что регулярно отслеживают ситуацию с наличием лекарственных препаратов на рынке, в том числе включенных в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП, иммуноглобулин человека нормальный входит в список). В адрес Минпромторга периодически поступает информация от разных регионов о нехватке препарата, которую ведомство закрывает совместно с отечественными производителями, добавили там.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу производителя иммуноглобулина НПО «Микроген».

ФАС повысила цены на два онкопрепарата из списка жизненно важных
Общество
Фото:АГН «Москва»

Председатель Общества пациентов с первичным иммунодефицитом (ОППИД) Антон Емелин рассказал «Известиям», что дефицит препарата отмечают пациенты в 80% регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Астраханской, Воронежской и Ленинградской областях. Всего, по данным ОППИД, в Российском реестре пациентов с первичным иммунодефицитом не менее 3,6 тыс. человек.

В DSM Group посчитали, что с начала года по июнь розничные продажи и госзакупки препарата сократились на 19% год к году, уточняет газета.

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О нехватке иммуноглобулина благотворительные фонды и медицинские центры сообщали еще в прошлом году. Так, фонд «Подсолнух» утверждал, что дефицит испытывают 57% пациентов, которых опросила организация, и больше половины опрошенных врачей. В фонде сообщали, что проблема приобрела системный характер и подвергает опасности жизни и здоровье пациентов.

ФАС повысила цены на два онкопрепарата из списка жизненно важных
Общество
Фото:АГН «Москва»

О дефиците сообщали и в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Его президент Александр Румянцев утверждал, что закупки нарушаются из-за правил проведения тендеров, а также требования ФАС проводить их по минимальной цене. «Во-первых, в стране с 2014 года работает закон «третий лишний» (согласно ему, если в конкурсе участвуют два российских и один иностранный препарат, то выбирается отечественный. — РБК). Во-вторых, ФАС предъявила требование к закупкам, чтобы они проводились по минимальной цене. В результате многие фирмы, которые производят высококачественные иммуноглобулины, не выходят на рынок», — отмечал Румянцев.

Также, по его словам, на фоне пандемии снизился сбор плазмы, из которой производят иммуноглобулин.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Горецкая Анастасия
Минпромторг орфанные заболевания жизненно важные лекарства лекарственные препараты
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