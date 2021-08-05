Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина

Об этом в июне ведомство сообщало Росздравнадзору. На дефицит препарата повлияли низкая предельная отпускная цена, а также нехватка и дороговизна сырья, из которого он производится

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В России может образоваться дефицит препарата иммуноглобулин, который необходим больным с первичным иммунодефицитом. Причина — низкая предельная отпускная цена, а также нехватка сырья для его производства, сообщили в Минпромторге, передает ТАСС.

«Минпромторг России в июне 2021 года проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН «иммуноглобулин человека нормальный» в связи с низкой установленной предельной отпускной ценой на указанный лекарственный препарат, а также недостаточным количеством и высокой стоимостью сырья (плазма крови), необходимого для производства указанного лекарственного препарата», — рассказали в министерстве.

Там заверили, что регулярно отслеживают ситуацию с наличием лекарственных препаратов на рынке, в том числе включенных в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП, иммуноглобулин человека нормальный входит в список). В адрес Минпромторга периодически поступает информация от разных регионов о нехватке препарата, которую ведомство закрывает совместно с отечественными производителями, добавили там.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу производителя иммуноглобулина НПО «Микроген».