«Ъ» узнал об условном сроке для мужа Согдианы по делу о мошенничестве

Суд принял во внимание признание и раскаяние всех фигурантов дела. Один из них — муж певицы Согдианы Башир Куштов. За него в ходе следствия поручился замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, пишет издание

Певица Согдиана с супругом Баширом Куштовым (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Тверской суд Москвы приговорил к условным срокам фигурантов дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые пытались получить $1 млн от экс-бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана за прекращение уголовного преследования, пишет«Коммерсантъ».

Речь идет о гендиректоре фонда «Афроком», вице-президенте фонда «Росполитика» Игоре Юрасове и бывшем президенте ХК «Рысь» СОБР МВД России, муже певицы Согдианы Башире Куштове. Еще одним фигурантом дела издание называет Андрея Фетисова. В пресс-службе суда РБК подтвердили, что Юрасов, Куштов и Фетисов приговорены к трем с половиной годам колонии общего режима условно с испытательным сроком в четыре года.

По версии следствия, в 2019 году Юрасов и Куштов узнали про уголовное дело о хищениях 7 млрд руб. из банка «Агросоюз» и обратились к тогдашнему бенефициару кредитной организации Илье Клигману через его знакомого Сергея Герасименко. Фигуранты дела утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут добиться того, чтобы Клигмана не привлекли к ответственности. Переговоры в ресторанах Москвы на эту тему они вели с Герасименко. Тот в итоге передал им $500 тыс. При этом весной 2021 года МВД обвинило находящегося за границей Клигмана в организации хищения и выводе похищенных из банка средств.

Клигман и Герасименко после этого обратились в ФСБ. Дальнейшие переговоры потерпевших с фигурантами дела велись под наблюдением следствия, которое собрало доказательство против Юрасова и Куштова. Последние были задержаны и признали вину, отмечает газета.

Всем троим фигурантам дела суд в итоге назначил по три с половиной года лишения свободы условно. При вынесении решения о том, чтобы оставить их на свободе, было учтено признание и раскаяние, говорится в заметке.

Издание отдельное упоминает, что Куштов известен тем, что оказывал помощь жителям Донбасса и участникам военной операции на Украине, у него 11 детей. В ходе следствия за него поручился заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, а жена — певица Согдиана — предлагала выпустить мужа под залог в 35 млн руб., пишет газета.