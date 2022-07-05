Дело о драке в моногороде под Мурманском передали в СК

Драка произошла в ночь на 4 июля, пострадали четыре человека, задержали 15. Им грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство. СМИ писали, что мотивом стала межнациональная ненависть, но местный омбудсмен эти данные опроверг

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Открытое после драки в городе Ковдор Мурманской области уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство с применением оружия либо группой лиц по предварительному сговору) передали в Следственный комитет, сообщили в СУ СК по региону.

Ковдор — моногород недалеко от границы с Финляндией, административный центр Ковдорского района. Население — около 16 тыс. человек. Градообразующее предприятие — Ковдорский горно-обогатительный комбинат (входит в «Еврохим»).

Массовая драка произошла в ночь на 4 июля из-за конфликта возле клуба. Пострадали четыре человека, восемь были задержаны. Впоследствии источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что полиция задержала еще семерых участников драки. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.

По данным издания «Подъем», потасовка произошла между представителями азербайджанской диаспоры и местными жителями из-за того, что молодого человека с девушкой не пустили в клуб. «Известия» пишут, что часть молодых людей не пустили в кафе — это и стало поводом для конфликта. По данным Telegram-канала SHOT, в драке участвовали 30 человек — 15 против 15. Чтобы разнять молодых людей, прибывшим на место полицейским пришлось стрелять в воздух.

«Подъем» сообщает, что на следующий день после случившегося жители Ковдора вышли на улицы с протестами, они выкрикивали ругательства и писали угрозы на магазинах приезжих.

При этом в областном культурном центре «Азербайджан» утверждают, что причиной драки стали не межнациональные отношения. «По нашей информации, произошла провокация. На самом деле это продолжение событий двухлетней давности, когда группы местных ребят нашим землякам сожгли машины и вымогали деньги. Наши отказываются платить», — рассказал «Интерфаксу» председатель общественной организации Афил Гусейнов. Его помощник Гусейналы Гусейнов отметил, что в городе всего проживает около 50 азербайджанцев. С главой культурного центра согласился уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов. По его словам, в регионе никогда не было никаких межэтнических конфликтов «и в данном случае этой составляющей тоже нет».

Глава Ковдорского района Сергей Сомов после драки заявил, что обстановка в городе находится под контролем правоохранительных органов, и призвал местных жителей не верить слухам. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сказал, что держит ситуацию в Ковдоре на личном контроле.