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СМИ узнали о втором подозреваемом в убийстве россиянина в Австрии

Сначала его допрашивали как свидетеля, но позже полиция заподозрила его в причастности к преступлению. Мужчину убили накануне вечером, он просил в Австрии политического убежища и, предположительно, был выходцем из Чечни
Фото: Andreas Gebert / Getty Images
Фото: Andreas Gebert / Getty Images

Полиция в Австрии задержала второго человека, подозреваемого в убийстве россиянина вечером 4 июля в городе Герасдорф-бай-Вин, сообщает Австрийское агентство печати.

По данным издания, он находился на месте убийства и первоначально его допрашивали в качестве свидетеля.Однако из-за противоречий в показаниях полиция заподозрила его в причастности к преступлению.

Помимо этого, агентство сообщило, что убитого звали Мамихан или Анзор А., однако недавно он сменил имя на Мартин Б. Ранее о том, что погибшего звали Мамихан Умаров (также известный как блогер «Анзор из Вены»), сообщали издания «Кавказ. Реалии» и «Кавказский Узел».

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Австрии.

В Австрии застрелили просителя политического убежища из России
Политика
Фото: Ronald Zak / AP

Мужчину убили выстрелом в голову, это произошло возле одного из торговых центров. По данным полиции, он просил политического убежища в Австрии, ему было 43 года. Убитый может быть выходцем из Чечни, сообщали в ведомстве.

Первого подозреваемого задержали вечером в день убийства в городе Линц. Полиция полагает, что он также может быть чеченцем.

Мамихан Умаров неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Он также вел канал на YouTube, у которого 12,7 тыс. подписчиков.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Артем Афонский
Теги: Австрия, политическое убежище, убийство
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В Австрии застрелили просителя политического убежища из России
Политика
СМИ сообщили об убийстве в Берлине чеченского исламиста
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