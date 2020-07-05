СМИ узнали о втором подозреваемом в убийстве россиянина в Австрии

Сначала его допрашивали как свидетеля, но позже полиция заподозрила его в причастности к преступлению. Мужчину убили накануне вечером, он просил в Австрии политического убежища и, предположительно, был выходцем из Чечни

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Полиция в Австрии задержала второго человека, подозреваемого в убийстве россиянина вечером 4 июля в городе Герасдорф-бай-Вин, сообщает Австрийское агентство печати.

По данным издания, он находился на месте убийства и первоначально его допрашивали в качестве свидетеля.Однако из-за противоречий в показаниях полиция заподозрила его в причастности к преступлению.

Помимо этого, агентство сообщило, что убитого звали Мамихан или Анзор А., однако недавно он сменил имя на Мартин Б. Ранее о том, что погибшего звали Мамихан Умаров (также известный как блогер «Анзор из Вены»), сообщали издания «Кавказ. Реалии» и «Кавказский Узел».

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Австрии.