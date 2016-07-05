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В Абхазии оппозиционеры сломали ворота перед зданием МВД
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В Абхазии оппозиционеры сломали ворота перед зданием МВД
Общество, 05 июл 2016, 20:09
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В Абхазии оппозиционеры сломали ворота перед зданием МВД
В Абхазии оппозиция потребовала перенести референдум о проведении досрочных выборов президента и отстранить министра МВД. Во время протестов они сломали ворота, прорвались к зданию МВД и попробовали пойти на штурм здания
Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Оппозиция в Абхазии предприняла попытку штурма здания МВД. Об этом сообщает абхазское агентство «Апсныпресс».

На крыльце здания силы штурмующих сдерживают сотрудники спецназа. Перед этим оппозиция при помощи автомобиля снесла ворота, ведущие во двор МВД. Потом протестующие закидали камнями сотрудников правоохранительных органов и прорвались на территорию ведомства.

При этом к зданию МВД подтянули пожарную машину для разгона протестующих, но «водомет не был применен», уточняет «Апсныпресс».

Первоначально оппозиция собралась на съезде оппозиционной политической партии «Амцахара» у местной филармонии. Недовольство оппозиции вызвала подготовка референдума о досрочных выборах президента республики, который был первоначально назначен на 10 июля. На референдум вынесен один вопрос: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента республики Абхазии?»

Во время выступлений во вторник, 5 июля, протестующие заявили, что, с одной стороны, «[президент Абхазии] Рауль Хаджимба подписал указ о назначении референдума, а с другой, делал все, чтобы бойкотировать всенародное голосование», передавало агентство «Абхазия-Информ». После этого оппозиция обратилась к президенту с семью требованиями и потребовала предоставить телеэфир, отстранить от должности министра внутренних дел из-за «ухудшения криминогенной обстановки», разрешить голосовать на референдуме по открепительным удостоверениям и просроченным паспортам и открыть участки для голосования в России.

После этого протестующие отправились к зданию МВД. К протестующим вышел президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Представители оппозиции передали ему требования оппозиции, в которых говорилось: «Отстранить от должности министра внутренних дел, проводить референдум по открепительным талонам в Москве и Черкесске, перенести дату референдума на октябрь или ноябрь», передает «Апсныпресс». На это Хаджимба ответил, что референдум он отменять не будет. При этом он заявил, что «согласился» с требованием предоставить возможность голосовать по просроченным паспортам.

Председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния призвал митингующих к спокойствию. Он сообщил, что президент Абхазии Рауль Хаджимба обещал принять решение по отставке главы МВД. Квициния попросил участников акции отойти от главного входа в здание министерства и дать возможность провести переговоры.

На митинге возле здания МВД министр обороны Абхазии Мираб Кишмария заявил, что глава внутренних дел республики Дзапшба готов уйти в отставку, однако это решение будет принимать президент, передает «Sputnik.Абхазия».

Авторы: Григорий Набережнов, Наталья Кондрашова.
Теги: Абхазия , МВД , оппозиция , телеэфир
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