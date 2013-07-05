Чупа-чупс против болезни

Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела остается в больнице. Пока врачи и родственники пытаются решить, стоит ли "продлевать страдания" тяжелобольного политика, обычные граждане приносят к его больнице цветы и ободряющие плакаты, а также собираются для молитвы. А малышу на фото для первого чернокожего президента не жалко даже леденца.

Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела остается в больнице. Пока врачи и родственники пытаются решить, стоит ли "продлевать страдания" тяжелобольного политика, обычные граждане приносят к его больнице цветы и ободряющие плакаты, а также собираются для молитвы. А малышу на фото для первого чернокожего президента не жалко даже леденца.