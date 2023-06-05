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Умер сценарист «Незнайки на Луне» Владимир Голованов

Умер сценарист мультфильмов «Фильм, фильм, фильм» и «Незнайка на Луне» Владимир Голованов
Умер писатель и сценарист Владимир Голованов. Он был авторов сценариев для игрового кино и мультфильмов, среди которых «Фильм, фильм, фильм» и «Незнайка на Луне»
Владимир Голованов
Владимир Голованов (Фото: kapkov1912 / Telegram)

Умер российский писатель, драматург, сценарист, автор сценариев к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм», «Горшочек каши» и «Незнайка на Луне» Владимир Голованов. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Не стало Володи Голованова — большого мастера анимационной драматургии, поэта, философа, колоссального организатора и «объединителя». Владимир Антонович умер сегодня во сне, ему было 83 года», — написал Капков в социальной сети Facebook (компания Meta, ее владелец, признана экстремистской и запрещена в России).

Голованов писал сценарии детских игровых фильмов «Приключения Травки», «Бесстрашный атаман», «Марка страны Гонделупы», «Пограничный пес Алый», «Тайна записной книжки», «Полет в страну чудовищ».

«Это были остросюжетные, приключенческие истории для подростков, где торжествовали справедливость, добро, храбрость, где всегда находилось место для нежности и чудаковатости», — отметил Капков.

Одновременно Голованов развивался как сценарист анимационных фильмов. Вместе с режиссером Федором Хитруком он создал мультфильм «Фильм, фильм, фильм», который стал для Голованова дебютом в анимации.

Также он был автором сценариев для мультфильмов «Горшочек каши», «Бескрылый гусенок», «Жихарка», «Девочка и медведь», «Зимовье зверей», «Великан-эгоист», «Потерялась птица в небе», «Ночь перед Рождеством», «Незнайка на Луне», «Лукоморье. Няня», «Евстифейка-волк», «Желтухин», «Снегурочка», «Он и Она», «Сказка про Елочку» и других.

Голованов родился 11 декабря 1939 года в Новосибирске. В 1963 году окончил ВГИК, в 1970-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров при ВГИКе.

Он также был одним из создателей Открытого российского фестиваля анимационного кино, известного как «Таруса», а позднее как «Суздаль».

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
сценарист мультфильмы Союзмультфильм
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