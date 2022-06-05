Умер работавший в Большом театре и БДТ грузинский режиссер Чхеидзе
В возрасте 78 лет умер народный артист Грузинской ССР и России Темур Чхеидзе, сообщает телекомпания «Рустави 2». «Полвека он посвятил театру. Чхеидзе — автор около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей», — говорится в сообщении.
Темур Чхеидзе начал работать в петербургском Большом драматическом театре им. Георгия Товстоногова в 1991 году на должности режиссера-постановщика. В 2004-м Чхеидзе стал главным режиссером театра, а в 2007-м — художественным руководителем.
На сцене БДТ поставил спектакли: «Салемские колдуньи» по пьесе Артура Миллера, «Макбет» по трагедии Уильяма Шекспира, «Борис Годунов» по трагедии Александра Пушкина, «Дом, где разбиваются сердца» по пьесе Бернарда Шоу, «Маскарад» по произведению Михаила Лермонтова и другие.
Чхеидзе также сотрудничал с Московским художественным театром им. А.П. Чехова, где в 2001 году поставил «Антигону» по пьесе Жана Ануя.
Кроме того, Чхеидзе известен как оперный режиссер. Во второй половине 1990-х годов он поставил в Мариинском театре оперы «Игрок» Сергея Прокофьева, «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. В 2004 году на сцене Большого театра поставил оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».
В 2014 году режиссер возглавил в Тбилиси Центр развития современного театрального искусства, созданный на базе театра «Самепо убани».