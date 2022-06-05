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Умер работавший в Большом театре и БДТ грузинский режиссер Чхеидзе

Умер работавший в Большом театре и БДТ грузинский режиссер Темур Чхеидзе
За свою карьеру Чхеидзе поставил около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в российских Большом и Мариинском театрах
Темур Чхеидзе
Темур Чхеидзе (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

В возрасте 78 лет умер народный артист Грузинской ССР и России Темур Чхеидзе, сообщает телекомпания «Рустави 2». «Полвека он посвятил театру. Чхеидзе — автор около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей», — говорится в сообщении.

Темур Чхеидзе начал работать в петербургском Большом драматическом театре им. Георгия Товстоногова в 1991 году на должности режиссера-постановщика. В 2004-м Чхеидзе стал главным режиссером театра, а в 2007-м — художественным руководителем.

На сцене БДТ поставил спектакли: «Салемские колдуньи» по пьесе Артура Миллера, «Макбет» по трагедии Уильяма Шекспира, «Борис Годунов» по трагедии Александра Пушкина, «Дом, где разбиваются сердца» по пьесе Бернарда Шоу, «Маскарад» по произведению Михаила Лермонтова и другие.

Чхеидзе также сотрудничал с Московским художественным театром им. А.П. Чехова, где в 2001 году поставил «Антигону» по пьесе Жана Ануя.

Кроме того, Чхеидзе известен как оперный режиссер. Во второй половине 1990-х годов он поставил в Мариинском театре оперы «Игрок» Сергея Прокофьева, «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. В 2004 году на сцене Большого театра поставил оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».

В 2014 году режиссер возглавил в Тбилиси Центр развития современного театрального искусства, созданный на базе театра «Самепо убани».

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Теги
Роман Котерев
режиссер Грузия Большой театр
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