ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения призвала правительства государств рекомендовать носить маски в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию. Об этом во время брифинга заявил глава организации Тедрос Гебреисус.
В качестве примеров он пример общественный транспорт, магазины и другие людные места.
При этом глава организации отметил, что маски должны быть частью общих мер по борьбе с коронавирусом. «Маски сами по себе не защитят вас от COVID-19», — сказал Гебреисус.
Ранее ВОЗ утверждала, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
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