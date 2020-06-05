ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

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Всемирная организация здравоохранения призвала правительства государств рекомендовать носить маски в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию. Об этом во время брифинга заявил глава организации Тедрос Гебреисус.

В качестве примеров он пример общественный транспорт, магазины и другие людные места.

При этом глава организации отметил, что маски должны быть частью общих мер по борьбе с коронавирусом. «Маски сами по себе не защитят вас от COVID-19», — сказал Гебреисус.

Ранее ВОЗ утверждала, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.



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