Предсказавшие «Болотную» эксперты увидели рост протестных настроений

В обществе растет недовольство действиями власти, утверждают социологи из группы Сергея Белановского. Есть последствия пандемической ситуации, эти последствия четко фиксируются, — прокомментировали исследование в Кремле

Участники санкционированного митинга на Болотной площади, 10 декабря 2011 года (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Группа социологов под руководством Сергея Белановского подготовила исследование «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.». Оно опубликовано на личном сайте социолога. Первыми на него обратили внимание «Ведомости».

Социолог, директор по исследованиям ЦСР, Сергей Белановский вместе с бывшим президентом Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым в 2011 году, за год до массовых протестов, представили доклад о глубоком политическом кризисе в стране, предупредив о нарастании недовольства властью.

В новом докладе группа Белановского говорит о нарастании недовольства политической системой, усугубленным кризисом из-за коронавируса. «Идеологический маятник вновь стал двигаться в направлении все большего скепсиса и протеста», — отмечают авторы исследования

Отвечая на вопрос о результатах исследования группы Белановского, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с ними пока не успели ознакомиться. «Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане, есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет и последствия для экономики, эти последствия четко фиксируются», — отметил Песков.