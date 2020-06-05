Предсказавшие «Болотную» эксперты увидели рост протестных настроений
Группа социологов под руководством Сергея Белановского подготовила исследование «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.». Оно опубликовано на личном сайте социолога. Первыми на него обратили внимание «Ведомости».
Социолог, директор по исследованиям ЦСР, Сергей Белановский вместе с бывшим президентом Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым в 2011 году, за год до массовых протестов, представили доклад о глубоком политическом кризисе в стране, предупредив о нарастании недовольства властью.
В новом докладе группа Белановского говорит о нарастании недовольства политической системой, усугубленным кризисом из-за коронавируса. «Идеологический маятник вновь стал двигаться в направлении все большего скепсиса и протеста», — отмечают авторы исследования
Отвечая на вопрос о результатах исследования группы Белановского, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с ними пока не успели ознакомиться. «Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане, есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет и последствия для экономики, эти последствия четко фиксируются», — отметил Песков.
Исследование проводилось методом онлайн-опроса и глубокого телефонного интервью. Опросы (количественное исследование) проводились в два этапа: первый с 27 марта по 5 апреля (4640 человек), второй с 3 по 11 мая (3177 человек). В опросах приняли участие респонденты, проживающие в Москве, региональных центрах, малых городах и сельской местности. В телефонных интервью (качественное исследование) приняли участие 236 респондентов.
Исследователи признают несовершенство выборки и ограниченность методов. Так, телефонные интервью проводились с теми, кто откликнулся на эту просьбу в социальных сетях. «Мы понимали, что не можем ограничиться такой выборкой в силу очевидного сдвига в сторону респондентов, оппозиционно настроенных по отношению к власти. Поэтому мы просили каждого, кто согласился дать интервью, попросить своих аполитично и провластно настроенных друзей или родственников о беседе с нами», — говорится в исследовании.