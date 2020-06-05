Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 15:21
МЧС назвало возможную причину взрыва в жилом доме в Москве Общество, 15:48 «Жизнь Джорджа Флойда имела значение». Меган Маркл высказалась о протестах Стиль, 15:40 Какие ошибки компаний приводят к проволочкам и переплатам на таможне Pro, 15:38 Ротенберг назвал срок контрактов Брагина и Ларионова Спорт, 15:25 Как заработать на акциях с гарантией дохода РБК и БКС, 15:22 Инвесторы подали иск против Мосбиржи из-за остановки торгов нефтью Финансы, 15:14 Эксперты оценили приход Ларионова и Брагина на посты в сборные России Спорт, 15:12 Чехия выслала двух российских дипломатов из-за дела с рицином Политика, 15:02 У российских футбольных клубов появились лаборатории для выявления COVID Спорт, 15:01 Предсказавшие «Болотную» эксперты увидели рост протестных настроений Общество, 14:59 Путин обратился к Потанину словами «посмотрите на это» из-за аварии Общество, 14:58 Каким был актер Михаил Кокшенов. Фотогалерея Общество, 14:57  После аварии в Норильске Путин поручил изменить законы об охране природы Общество, 14:53 Какой экономический эффект окажет смягчение карантина РБК и Центр поддержки экономики, 14:53
Общество ,  
0 

Предсказавшие «Болотную» эксперты увидели рост протестных настроений

В обществе растет недовольство действиями власти, утверждают социологи из группы Сергея Белановского. Есть последствия пандемической ситуации, эти последствия четко фиксируются, — прокомментировали исследование в Кремле
Участники санкционированного митинга на Болотной площади, 10 декабря 2011 года
Участники санкционированного митинга на Болотной площади, 10 декабря 2011 года (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Группа социологов под руководством Сергея Белановского подготовила исследование «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.». Оно опубликовано на личном сайте социолога. Первыми на него обратили внимание «Ведомости».

Социолог, директор по исследованиям ЦСР, Сергей Белановский вместе с бывшим президентом Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым в 2011 году, за год до массовых протестов, представили доклад о глубоком политическом кризисе в стране, предупредив о нарастании недовольства властью.

В новом докладе группа Белановского говорит о нарастании недовольства политической системой, усугубленным кризисом из-за коронавируса. «Идеологический маятник вновь стал двигаться в направлении все большего скепсиса и протеста», — отмечают авторы исследования

Отвечая на вопрос о результатах исследования группы Белановского, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с ними пока не успели ознакомиться. «Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане, есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет и последствия для экономики, эти последствия четко фиксируются», — отметил Песков.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса и глубокого телефонного интервью. Опросы (количественное исследование) проводились в два этапа: первый с 27 марта по 5 апреля (4640 человек), второй с 3 по 11 мая (3177 человек). В опросах приняли участие респонденты, проживающие в Москве, региональных центрах, малых городах и сельской местности. В телефонных интервью (качественное исследование) приняли участие 236 респондентов.

Исследователи признают несовершенство выборки и ограниченность методов. Так, телефонные интервью проводились с теми, кто откликнулся на эту просьбу в социальных сетях. «Мы понимали, что не можем ограничиться такой выборкой в силу очевидного сдвига в сторону респондентов, оппозиционно настроенных по отношению к власти. Поэтому мы просили каждого, кто согласился дать интервью, попросить своих аполитично и провластно настроенных друзей или родственников о беседе с нами», — говорится в исследовании.

По итогам онлайн-опроса социологи из группы Белановского пришли к выводу, что «вера в способность как федеральных, так и региональных властей эффективно справляться со вспышкой коронавируса падает». В наибольшей степени это относится именно к федеральной власти.

При этом страх перед заражением и негативными последствиями кризиса у людей снижаются. «Основным фактором стресса является опасение, что сложившаяся ситуация приведет к социально-политическим потрясениям в стране», — отмечают авторы доклада. Переживания по этому поводу, по их словам, испытывают более половины участников опроса.

Участников исследования социологи условно разделили на четыре группы: — демократические оппозиционеры, аполитичные, бывшие сторонники Путина, сторонники Путина. Долю респондентов по каждому из этих сегментов исследователи не называют, отмечая, что концентрировались на качественном анализе их убеждений.

Согласно выводам доклада, основными причинами критики власти в первых трех группах является разочарование в идее необходимости «сильной руки государства», вера в необходимость сменяемости власти и демократических преобразований, недовольство мерами экономической поддержки населения.

По мнению экспертов, сейчас особенно политизируется часть общества, которая ранее считалась аполитичной. «Демократическая оппозиция, ранее бывшая маргинальным сегментом, в настоящее время может получить массовую поддержку со стороны бывших «аполитичных», — указывается в докладе.

«Важным электоральным событием» авторы доклада называют уход из числа сторонников действующей власти сторонников правой консервативной идеологии: тех, в чьи идеологические взгляды входят русский национализм, патриотизм, империализм, негативное отношение к западной демократии. «Сегодня они разочарованы во власти, действия которой им непонятны», — полагают эксперты из группы Белановского.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного 24 мая, уровень доверия Владимиру Путину составляет 68,9%, премьеру Михаилу Мишустину — 52,5%. С начала года уровень доверия президенту остался неизменным, хотя весной и колебался в пределах 4%. Эти данные коррелируют с данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Одобрение работы президента в опросе 22 — 24 мая высказали (*pdf) 62% респондентов.

Данные ФОМ о протестном потенциале (*pdf) в обществе также расходятся с данными группы Белановского. Принять личное участие в протестах готовы только 25% россиян, утверждает ФОМ. В начале февраля 2020 года лично поддержать протесты были готовы 29% респондентов, однако к концу марта их доля снизилась до 20%.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: социологи, опрос, протесты
Материалы по теме
Социологи зафиксировали снижение у россиян страха перед коронавирусом
Общество
Социологи оценили отношение россиян к обнулению президентских сроков
Общество
ВЦИОМ назвал «глупостью» статью Bloomberg о рейтинге Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter