«Мемориал» заявил о давлении на участников детского конкурса по истории

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,17 -0,18 EUR Бирж. 73,30 -0,17 Brent 61,86 +0,13% USD Нал. 65,61 63,42 EUR Нал. 73,90 71,25 USD ЦБ 65,16 -0,39 EUR ЦБ 73,42 +0,21 EUR/USD 1,1253 +0,0011 BTC/USD Бирж. 7 766,40 +66,67 IMOEX 2 706,29 -0,87% RTSI 1 307,55 -0,58% DJIA 25 332,18 +2,06% Nasdaq 7 527,12 +2,65%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
AMD $30 (+1,87%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,86%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,67%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+117,79%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
AMD $30 (+1,87%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,86%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,67%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+117,79%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 65,16 (-0,39) Quote, 04 июн, 12:37
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 73,42 (+0,21) Quote, 04 июн, 12:37
Во Флориде экс-полицейского задержали за бездействие при стрельбе в школе Общество, 04:56 «Мемориал» заявил о давлении на участников детского конкурса по истории Общество, 04:45 В Венгрии число погибших при столкновении катеров возросло до 11 человек Общество, 04:22 Американский самолет и беспилотник провели разведку над Черным морем Политика, 03:48 Bloomberg узнал о конфискации Deutsche Bank 20 тонн венесуэльского золота Экономика, 03:35 РВСН получат три полка с комплексами «Ярс» и один с «Авангардом» Политика, 03:12 Украинскому эксперту запретили появляться в программе из-за оскорблений Общество, 02:35 Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики Экономика, 02:26 «Лион» опроверг трансфер Ферлана Менди в «Реал» Спорт, 02:10 Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки Общество, 01:54 Упавшая на рельсы на серой ветке московского метро пенсионерка погибла Общество, 01:39 Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка Политика, 01:19 Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Политика, 00:48 Российские волейболистки проиграли шестой матч Лиги наций из семи Спорт, 00:43
Общество ,  
0 
«Мемориал» заявил о давлении на участников детского конкурса по истории
После награждения лауреатов конкурса исследовательских работ, который на протяжении 20 лет проводит «Мемориал», в школы к учителям и его победителям пришли люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, рассказали в правозащитном центре
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На учителей и старшеклассников, которые принимают участие в конкурсе исследовательских работ «Человек в истории. Россия — XX век» (его на протяжении 20 лет проводит международный центр «Мемориал»), совершаются попытки давления. Молодых людей и преподавателей стремятся запугать и рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом». Об этом говорится в поступившем РБК сообщении правозащитного центра.

Нападкам сам конкурс, заметили представители организации, подвергается еще с 2016 года. Дискредитировать его, уверены в «Мемориале», пытаются «активисты радикальных организаций — Национально-освободительного движения (НОД) и SERB». Информационную поддержку им, отмечается в заявлении центра, оказывают федеральные телеканалы, а именно РЕН ТВ и «Россия 24». Так, последний, обратили внимание в пресс-службе, перед двадцатой церемонией награждения лауреатов конкурса «показал клеветнический сюжет», в котором организаторы мероприятия были названы «современными иудами» (речь идет о сюжете, который вышел в эфире «России 24» 23 апреля, на сайте канала он озаглавлен фразой: «Немецкие фонды пытаются учить российских детей истории»).

Однако с завершением в этом году исторического конкурса эта кампания, заметили в «Мемориале», не закончилась: «Обвинения в «антипатриотизме» и «переписывании истории» звучали не только в адрес организаторов, но также школьников и их учителей».

Кроме того, позже в организации, по информации ее представителей, стали узнавать о том, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей — учителей (а иногда и самих школьников) — стали вызывать к директорам школ «для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или ФСБ». У преподавателей они, по данным «Мемориала», интересовались, как распространяется информация о конкурсе, просили предоставить им работы победителей и «настойчиво рекомендовали прекратить сотрудничество» с правозащитным центром.

«Синхронность и сходство» таких визитов в школы в разных регионах, считают представители организации, «дает основание предположить, что эти «проверки» — не местная инициатива, а централизованное указание». «Мы видим во всех этих акциях не только попытки дискредитации многолетней образовательной работы Мемориала, но и стремление запугать школьников и учителей, ввести цензуру», — отметили в «Мемориале», заверив, что попытки давления на участников конкурса недопустимы.

Исторический конкурс «Человек в истории. Россия — XX век» международный правозащитный центр проводит с 1999 года. Принять участие в нем могут школьники от 14 до 18 лет. На сайте организации целью этого мероприятия называется попытка побудить старшеклассников заняться самостоятельными исследованиями российской истории прошлого века. Ежегодно, пояснили организаторы, на конкурс приходит 1,5-2 тыс. работ. Авторов 40 лучших исследований впоследствии приглашают в Москву.

В качестве тем конкурса участникам предлагаются следующие варианты: «Цена победы», «История семьи», «Человек и власть», «Человек и малая родина», «Свои — чужие». В разные годы председателями жюри конкурса являлись Сигурд Шмидт и Светлана Алексиевич. Действующим председателем на сайте «Мемориала» обозначена Людмила Улицая.

Авторы: Евгения Маляренко, Роман Кирьянов
Теги: «Мемориал», конкурс, учителя, школьники
Материалы по теме
В аэропорту Амстердама задержали сотрудников «Новой газеты» и «Мемориала»
Общество
Прокуратура попросила посадить главу грозненского «Мемориала» на 4 года
Политика
Минюст не стал вносить научный центр «Мемориал» в реестр иноагентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter