«Мемориал» заявил о давлении на участников детского конкурса по истории

После награждения лауреатов конкурса исследовательских работ, который на протяжении 20 лет проводит «Мемориал», в школы к учителям и его победителям пришли люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, рассказали в правозащитном центре

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На учителей и старшеклассников, которые принимают участие в конкурсе исследовательских работ «Человек в истории. Россия — XX век» (его на протяжении 20 лет проводит международный центр «Мемориал»), совершаются попытки давления. Молодых людей и преподавателей стремятся запугать и рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом». Об этом говорится в поступившем РБК сообщении правозащитного центра.

Нападкам сам конкурс, заметили представители организации, подвергается еще с 2016 года. Дискредитировать его, уверены в «Мемориале», пытаются «активисты радикальных организаций — Национально-освободительного движения (НОД) и SERB». Информационную поддержку им, отмечается в заявлении центра, оказывают федеральные телеканалы, а именно РЕН ТВ и «Россия 24». Так, последний, обратили внимание в пресс-службе, перед двадцатой церемонией награждения лауреатов конкурса «показал клеветнический сюжет», в котором организаторы мероприятия были названы «современными иудами» (речь идет о сюжете, который вышел в эфире «России 24» 23 апреля, на сайте канала он озаглавлен фразой: «Немецкие фонды пытаются учить российских детей истории»).

Однако с завершением в этом году исторического конкурса эта кампания, заметили в «Мемориале», не закончилась: «Обвинения в «антипатриотизме» и «переписывании истории» звучали не только в адрес организаторов, но также школьников и их учителей».

Кроме того, позже в организации, по информации ее представителей, стали узнавать о том, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей — учителей (а иногда и самих школьников) — стали вызывать к директорам школ «для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или ФСБ». У преподавателей они, по данным «Мемориала», интересовались, как распространяется информация о конкурсе, просили предоставить им работы победителей и «настойчиво рекомендовали прекратить сотрудничество» с правозащитным центром.

«Синхронность и сходство» таких визитов в школы в разных регионах, считают представители организации, «дает основание предположить, что эти «проверки» — не местная инициатива, а централизованное указание». «Мы видим во всех этих акциях не только попытки дискредитации многолетней образовательной работы Мемориала, но и стремление запугать школьников и учителей, ввести цензуру», — отметили в «Мемориале», заверив, что попытки давления на участников конкурса недопустимы.