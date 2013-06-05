Девственные леса Коми — первый российский природный объект, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. WWF называет их "таежной сокровищницей". По информации Гринпис России, здесь насчитывается более 40 видов млекопитающих (в том числе бурый медведь, соболь, лось), 204 вида птиц (в том числе занесенные в Красную книгу России орлан-белохвост и скопа), 16 видов рыб, наиболее ценными из которых считаются ледниковые реликты — голец палия и сибирский хариус.

Фото: WWF России / Дмитрий Кутепов

Девственные леса Коми — первый российский природный объект, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. WWF называет их "таежной сокровищницей". По информации Гринпис России, здесь насчитывается более 40 видов млекопитающих (в том числе бурый медведь, соболь, лось), 204 вида птиц (в том числе занесенные в Красную книгу России орлан-белохвост и скопа), 16 видов рыб, наиболее ценными из которых считаются ледниковые реликты — голец палия и сибирский хариус.

На участке "Чудное", исключенном из территории национального парка "Югыд ва" для нужд золотодобытчиков, уже 2 года ведется разведка золоторудного месторождения. В результате буровых и взрывных работ разрушены уникальные ландшафты, загрязнены реки и озера. Гринпис добивается внесения этого объекта в список "Всемирное наследие под угрозой".



