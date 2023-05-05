Умер режиссер и автор клипов «Розовый фламинго» и «Дельфины» Хлебородов

Режиссеру было 56 лет. Он был одним из самых известных клипмейкров в России, снимал клипы для групп «Мумий Тролль», «Маша и Медведи»

Михаил Хлебородов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Режиссер Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни, сообщил его коллега Григорий Константинопольский на своей странице в Facebook (деятельность владеющей соцсетью компании Meta признана экстремистской в России и запрещена).

«Умер Миша Хлебородов… Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссер фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет. Все проходит. Светлая память», — написал Константинопольский.

О причинах смерти не сообщается. В 2022-м режиссер переболел коронавирусом.

Хлебородов — режиссер дилогии «Параграф 78», картины «Курьер из «Рая», сериалов «Временно недоступен» и «Волшебник». Кроме того, он снимал клипы для Алены Свиридовой (на песню «Розовый фламинго»), «Маши и Медведей» («Любочка») и «Мумий Тролля» («Утекай», «Дельфины»).

Хлебородов родился в Москве в 1967 году. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства. Он сотрудничал с Первым каналом — делал видеозаставки для различных программ и новогодние шоу в 2007 и 2008 годах, а также снимал скетчи для «Ералаша».