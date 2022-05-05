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В пяти российских регионах сообщили о гибели военных на Украине

Похороны прошли в Перми и Тихвине. Также о гибели военных из их регионов сообщили власти Белгородской области и Забайкальского края. В Омской области за последние два дня сообщили о гибели восьми военных
Фото: Александр Гармаев / ТАСС
Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Власти Забайкальского края, Пермского края, Брянской, Белгородской, Ленинградской и Омской областей сообщили о гибели и похоронах военных, участвовавших в операции на Украине.

Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил в Telegram, что на Украине погиб ефрейтор Дмитрий Артемьев. Он проходил службу по контракту в десантно-штурмовой бригаде, служил командиром БМП — наводчиком-оператором.

Дмитрий Артемьев
Дмитрий Артемьев (Фото: a_sapozhnikov_chita / Telegram)

«Подразделение, в котором служил ефрейтор Артемьев, попало под шквальный минометный огонь националистов. Оказавшись в сложной ситуации, забайкалец не растерялся и до последнего оказывал помощь своим боевым товарищам». — написал Сапожников. Артемьева посмертно представили к ордену Мужества.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram о гибели на Украине Максима Кравцова. «До своего тридцатилетия он не дожил 20 дней. Погиб под Изюмом, в своем любимом БТР», — написал глава региона. Кравцова посмертно наградили орденом Мужества.

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Максим Кравцов (Фото: vvgladkov / Telegram)

Минобороны России опубликовало списки с данными о потерях Украины
Политика
Министерство обороны Российской Федерации

В Перми прошли похороны сержанта Михаила Борисова, сообщает портал 59.ru со ссылкой на краевой военкомат. Он погиб 25 апреля. В армию молодой человек ушел после окончания техникума, позже заключил контракт о военной службе.

В Ленинградской области в Тихвине прошли похороны лейтенанта Батыра Илмурадова, говорится на сайте Тихвинского района.

Похороны Батыра Илмурадова
Похороны Батыра Илмурадова (Фото: tikhvin.org)

В Омской области за последние два дня сообщили о гибели восьми военных. 4 мая на сайте областного правительства появилась информация о гибели старшего матроса Алексея Александрова, старшего прапорщика Николая Богдана, ефрейтора Евгения Никитина и сержанта Ерканата Нурмагамбетова во время спецоперации. На следующий день там же было опубликовано сообщение о смерти майора запаса Валерия Статилко, сержанта Евгения Буторина, рядовых Кирилла Бабичева и Ивана Берилло. Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования семьям погибших.

Минобороны России раскрыло потери среди военных лишь два раза за время спецоперации: 2 марта ведомство сообщило о 498 погибших военных и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых военнослужащих.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Пермский край Забайкальский край Ленинградская область Омская область Украина Военная операция на Украине
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