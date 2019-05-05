Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

По данным Хоум-офиса, преступные группировки предлагают гражданам Вьетнама помощь в нелегальном въезде в Великобританию через Россию, используя для этого российские туристические визы

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Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на отчет британского Хоум-офиса, который отвечает за иммиграционный контроль, безопасность и порядок в стране.

По данным британских властей, преступники оказывают вьетнамским гражданам услуги по организации нелегального въезда и берут за свои услуги до £34 тыс. (почти $45 тыс.) с человека. Россию они используют в качестве промежуточного пункта для вьетнамских мигрантов. Чтобы отработать деньги, которые просят преступники, многие мигранты занимаются нелегальными работами, например, работают на фермах по производству наркотиков. Вьетнамские женщины и дети особенно уязвимы для сексуальной эксплуатации.

По приезде в Великобританию мигрантам обещают работу во вьетнамском парикмахерском салоне в Лондоне с окладом в £1,5 тыс. ($1,9 тыс.) и покрытие расходов на проживание £500 ($658). Также им дают использованные повторно паспорта с визами, позволяющими им въезжать и путешествовать по России. Так, по итогам 2017 года по такой схеме в Россию въехали около 43 тыс. вьетнамских мигрантов.

Некоторые, выяснили в Хоум-офисе, выбирают для транзитной страны для вьезда в Соединенное королевство, не Россию, а Францию и доплачивают за то, чтобы их спрятали в секретном отсеке грузовика. Еще один миграционный маршрут — паромом из Нидерландов в город Харидж на юго-востоке Великобритании (графство Эссекс).

Каких-либо статистических данных о том, сколько вьетнамцев проживает в Великобритании, нет. По оценкам фонда Runnymede, в 2007 году в Англии и Уэльсе проживали не менее 55 тыс. граждан Вьетнама, 20 тыс. из которых не имели документов. Согласно данным полиции, с 2012 по 2018 годы были арестованы более 5 тыс. взрослых вьетнамских мигрантов и более 1 тыс. детей. Многие из них, в частности дети, являются жертвами торговцев людьми.