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В Нижегородской области умерли две пациентки с коронавирусом

Скончались женщины в возрасте 80 и 83 лет. Они страдали несколькими хроническими заболеваниями, коронавирус спровоцировал их осложнение
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Нижнем Новгороде скончались две женщины, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным властей, умерли женщины в возрасте 80 и 83 лет.

«К большому сожалению у нас появились первые летальные случаи. У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания», — заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

По его словам, женщины страдали хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца. У одной из них на протяжении нескольких лет в качестве меры поддержки был назначен диализ. «Медики делали все возможное <...>, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний», — отметил он.

По данным правительства Нижегородской области, по состоянию на 5 апреля в регионе зафиксировано 47 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, четверым пациентам удалось вылечиться и выписаться из больницы.

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Как отметил Никитин, сейчас поступают сведения по тем людям, кто давно находится на карантине в режиме самоизоляции, а также тем, кто находится на стационарном лечении. Губернатор уточнил, что анализы у них были взяты в разное время, а подтверждение на наличие вируса пришли в один день. «Ситуация абсолютно прогнозируемая», — отметил он, добавив, что контакты заболевших с другими людьми были установлены, после чего власти приняли все необходимые меры в качестве профилактики.

За последние сутки в Нижегородской области зафиксировали 22 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 47 человек. В общей сложности по стране заразились 5389 человек, 45 скончались, 355 выздоровели.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Нижегородская область, коронавирус
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