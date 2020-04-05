В Нижегородской области умерли две пациентки с коронавирусом

Скончались женщины в возрасте 80 и 83 лет. Они страдали несколькими хроническими заболеваниями, коронавирус спровоцировал их осложнение

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Нижнем Новгороде скончались две женщины, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным властей, умерли женщины в возрасте 80 и 83 лет.

«К большому сожалению у нас появились первые летальные случаи. У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания», — заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

По его словам, женщины страдали хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца. У одной из них на протяжении нескольких лет в качестве меры поддержки был назначен диализ. «Медики делали все возможное <...>, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний», — отметил он.