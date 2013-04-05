Олимпийский огонь
Общество, 05 апр 2013, 01:00
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Олимпийский огонь
3 апреля в Грозном загорелось самое высокое здание города - 40-этажный небоскреб "Олимп". Площадь возгорания составила 18 тыс. кв. м. Потушить пожар удалось лишь через несколько часов. К счастью, никто не пострадал.
3 апреля в Грозном загорелось самое высокое здание города - 40-этажный небоскреб "Олимп". Площадь возгорания составила 18 тыс. кв. м. Потушить пожар удалось лишь через несколько часов. К счастью, никто не пострадал.
Официальная версия причины пожара - короткое замыкание. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров считает иначе: "Пожар случился по воле Всевышнего, а против его воли мы бессильны".
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