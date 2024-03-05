Умер архитектор Юрий Гнедовский

Скончался почетный президент Союза архитекторов России Юрий Гнедовский. Он был автором многих зданий и проектов, включая кинотеатр «Электрон» в Зеленограде и новое здание театра «Содружество актеров Таганки»

Юрий Гнедовский (Фото: Александр Поляков / РИА Новости)

Скончался почетный президент Союза архитекторов России (с 2008 года) и первый президент Международной ассоциации союзов архитектурных стран СНГ (с 1992 года) Юрий Гнедовский, говорится на странице, посвященной архитектору в Российской академии художеств. В пресс-службе Союза архитекторов России подтвердили информацию о том, что Юрий Гнедовский скончался.

Гнедовский родился 3 июля 1930 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1957–1964 годы работал архитектором и научным сотрудником в НИИ общественных зданий и спортивных сооружений Академии строительства и архитектуры СССР. Затем до 1972 года работал в качестве главы отдела Московского НИИ общественных зданий Мосгорисполкома. Позже до 1982 года был замдиректора по научной работе Центрального НИИ экспериментального проектирования зданий и комплексов культуры, спорта имени Бориса Мезенцева. До 1992 года был секретарем правления Союза архитекторов СССР.

Также Гнедовский был учредителем Товарищества театральных архитекторов и вице-президентом Международного союза архитекторов в Париже.

Гнедовский был автором многих проектов, среди них:

кинотеатр «Электрон» в Зеленограде (1960–1972 годы, совместно с Юрием Дмитриевым и Рубеном Мелкумяном);

комплекс общественного центра «Мещерское озеро» в Нижнем Новгороде (1977 год);

здание театра «Содружество актеров Таганки» в рамках Театра драмы и комедии на Таганке (1983 год, совместно с Александром Анисимовым и Борисом Таранцевым);

Российский культурный центр на Краснохолмской набережной (1992 год, совместно с Владиленом Красильниковым, Дмитрием Солоповым, Сергеем Гнедовским, Маргаритой Гавриловой);

Театрально-общественный центр имени Всеволода Мейерхольда в Москве (2002 год, совместно с Галиной Савченко и Красильниковым).

Московский театр драмы и комедии на Таганке (Фото: Александр Поляков / РИА Новости) Российский культурный центр на Нижней Краснохолмской улице (Фото: Александр Поляков / РИА Новости) Кинотеатр «Электрон» в городе Зеленоград (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС) Театрально-общественный центр имени В.Э.Мейерхольда в городе Москве (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Основное здание, где сейчас находится Театр на Таганке, построено в 1912 году архитектором Густавом Гельрихом. В конце 1970-х годов Гнедовский вместе с коллегами построили новое здание, в 1993 году после конфликта в труппе Театра на Таганке его назвали театр «Содружество актеров Таганки».