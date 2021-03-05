США предложили $5 млн за сведения о киргизском воре в законе

Он был внесен в санкционные списки США в 2017 году как лидер самой влиятельной в Киргизии преступной группировки и крупный международный наркобарон. В октябре Кольбаева арестовали в Бишкеке, но 2 марта отпустили под подписку

Фото: Zuma / ТАСС

Госдепартамент США увеличил вознаграждение за информацию, которая может помочь в задержании киргизского криминального авторитета Камчибека Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Сумму награды подняли до $5 млн, ранее за сведения о нем предлагали $1 млн.Как сообщает Госдепартамент, в 2000 году Кольбаева осудили на 25 лет за убийство двух человек и покушение на убийство. Но через шесть лет он сбежал из тюрьмы. В 2007 году американское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало Кольбаева как лидера самой влиятельной преступной группировки Киргизии.

По данным Госдепа, в 2008 году Кольбаев был «коронован» как вор в законе в Москве. В 2011 году администрация экс-президента США Барака Обамы включила его в список крупных иностранных наркоторговцев, а на следующий год Минфин страны включил в состав преступного синдиката «Братский круг» (по мнению американских властей, «Братский круг» состоит в основном из выходцев из бывшего СССР и занимается наркоторговлей в Европе, Африке, Латинской Америки и на Ближнем Востоке).

В Киргизии Кольбаева обвиняют в вымогательстве, похищениях людей, незаконном обороте наркотиков и оружия. По данным Госдепартамента, последний раз авторитета арестовали в Бишкеке в октябре 2020 года.