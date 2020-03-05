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Обвиняемым по делу об убийстве посла России запросили пожизненный срок

Пятерых обвиняемых по делу об убийстве Андрея Карлова турецкая прокуратура просит приговорить к двум пожизненным срокам каждого, а еще троих — к одному. Шесть фигурантов дела обвинение попросило оправдать
Церемония открытия мемориальной доски российскому дипломату Андрею Карлову в Москве (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Прокуратура Анкары потребовала приговорить к пожизненному лишению свободы восьмерых обвиняемых в причастности к убийству в декабре 2016 года посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu. Пятерых обвинитель попросил приговорить к двум пожизненным срокам, еще троих — к одному.

Целью убийства посла прокурор назвал провокацию, призванную ухудшить отношения России и Турции. В связи с этим всех восьмерых фигурантов дела обвиняют в попытке свержения конституционного строя, в том числе пятерых — в преднамеренном убийстве, а троих — в причастности к подготовке преступления.

Вдобавок каждого из восьми обвиняемых прокурор требует приговорить дополнительно к 70,5 года лишения свободы в связи с тем, что в перестрелке с непосредственным убийцей Карлова Мевлютом Алтынташем ранения получили три человека.

Кроме восьми обвиняемых по делу об убийстве Карлова проходят еще 20 человек. Сейчас прокуратура требует приговорить пятерых из них к лишению свободы на 15 лет за участие в вооруженной террористической организации, а еще шестерых оправдать.

При этом дела в отношении девяти скрывшихся от следствия лиц, в том числе живущего в США исламского проповедника и лидера организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, прокуратура просит выделить в отдельное производство.

Российский посол Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года. Это произошло на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник выстрелил в спину послу три раза. Позднее выяснилось, что убийца — экс-полицейский Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован на месте преступления.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Турция, Андрей Карлов, убийство
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