Обвиняемым по делу об убийстве посла России запросили пожизненный срок

Пятерых обвиняемых по делу об убийстве Андрея Карлова турецкая прокуратура просит приговорить к двум пожизненным срокам каждого, а еще троих — к одному. Шесть фигурантов дела обвинение попросило оправдать

Церемония открытия мемориальной доски российскому дипломату Андрею Карлову в Москве (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Прокуратура Анкары потребовала приговорить к пожизненному лишению свободы восьмерых обвиняемых в причастности к убийству в декабре 2016 года посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu. Пятерых обвинитель попросил приговорить к двум пожизненным срокам, еще троих — к одному.

Целью убийства посла прокурор назвал провокацию, призванную ухудшить отношения России и Турции. В связи с этим всех восьмерых фигурантов дела обвиняют в попытке свержения конституционного строя, в том числе пятерых — в преднамеренном убийстве, а троих — в причастности к подготовке преступления.

Вдобавок каждого из восьми обвиняемых прокурор требует приговорить дополнительно к 70,5 года лишения свободы в связи с тем, что в перестрелке с непосредственным убийцей Карлова Мевлютом Алтынташем ранения получили три человека.

Кроме восьми обвиняемых по делу об убийстве Карлова проходят еще 20 человек. Сейчас прокуратура требует приговорить пятерых из них к лишению свободы на 15 лет за участие в вооруженной террористической организации, а еще шестерых оправдать.

При этом дела в отношении девяти скрывшихся от следствия лиц, в том числе живущего в США исламского проповедника и лидера организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, прокуратура просит выделить в отдельное производство.