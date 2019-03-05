В работе сайта Amazon произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе онлайн-ритейлера Amazon, в основном они сообщают о неисправностях в работе сайта, сложности со входом в учетную запись и оформлением заказов

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В работе сайта онлайн-ретейлера Amazon произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу различных интернет-ресурсов. Жалобы стали поступать около 20:00 мск, на пике их число достигало почти 600.

Половина пользователей жалуются на помехи, возникающие при открытии сайта, еще 34% указывают на технические неисправности со входом в учетную запись, еще 15% заявили о невозможности оформить заказ и оплатить свои покупки.

Сбой в основном затронул Восточное и Западное побережье США, незначительное число жалоб поступило из Британии, Франции, Германии, Индии и России.

В последний раз сбой в работе Amazon произошел 25 февраля, сообщается на сайте портала Downdetector. Тогда почти половина пользователей (45%) жаловалась на невозможность зайти на сайт, еще 34% не могли войти в свои учетные записи, а еще у 20% возникли проблемы с оформлением заказов и оплатой покупок.