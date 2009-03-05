В Кургане сожжено более 333 кг героина

В Кургане уничтожено 333,705 кг героина. Это крупнейшая партия наркотиков, задержанная в Зауралье.

Как сообщили в региональном УФСБ, партию задержали сотрудники таможенного поста "МАПП Петухово" Курганской таможни весной прошлого года в ходе проведения таможенного контроля большегрузного автомобиля, груженного петрушкой.

В процессе досмотра машины выяснилось, что фура имеет двойное дно, используемое для перевозки через границу запрещенного товара.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал перевозчика наркотического средства виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.288 УК РФ и ч.2 ст.188 УК РФ. Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет и один месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима.