В МВД запланировали объединение наружки с прослушкой

В МВД планируют объединить два ключевых подразделения: оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям. Цель реорганизации — усиление контроля со стороны ФСБ над оперативно-разыскной деятельностью

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Что будет реорганизовано

В марте на ежегодной коллегии МВД будет озвучена концепция слияния двух ключевых подразделений — оперативно-поискового бюро и бюро специальных технических мероприятий МВД, — разработанная сотрудниками МВД и ФСБ, рассказал РБК источник в центральном аппарате министерства, информацию подтвердил другой источник, близкий к ведомству.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД и центр общественных связей ФСБ.

«Предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры, — говорит источник в МВД, — эту концепцию рассматривали в течение двух лет, и сейчас она получила одобрение федеральной власти». По его словам, работу нового подразделения будет курировать один из замов руководителя бюро специальных технических мероприятий.

По словам источника в полиции, сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность бюро специальных технических мероприятий через аппарат прикомандированных сотрудников. Руководитель бюро генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов являлся заместителем начальника 12-го центра ФСБ, об этом сообщал «Коммерсантъ». Этот центр занимается снятием информации с технических каналов связи, в том числе проектом СОРМ. Вслед за новым начальником ключевые должности в бюро заняли специалисты из федеральной службы.