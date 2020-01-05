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В сочинском казино произошло задымление

В развлекательном комплексе «Сочи Казино и Курорт» в поселке Красная Поляна произошло задымление. Об этом РБК сообщили в администрации комплекса. «У нас было задымление колонны на внешнем фасаде здания казино. Пострадавших нет, уже все в порядке», — сказали в администрации.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю РБК заявили, что причиной задымления стало короткое замыкание без последующего возгорания. По информации МЧС, короткое замыкание произошло в техническом помещении. Причины произошедшего устанавливаются. В пресс-службе добавили, что в результате задымления были эвакуированы 15 человек.

По данным «Интерфакса», на первом этаже развлекательного комплекса произошло возгорание электропроводки. Посетителей эвакуировали, уточняет агентство.

Теги: новости РБК, задымление, Сочи, казино
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