Блогер Митрошина частично признала вину: «не знала, что это легализация»

Суд начал рассмотрение дела против Александры Митрошиной по обвинению в отмывании денег. «Матери бложьей» грозит до семи лет заключения

Александра Митрошина (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

В четверг, 4 декабря, в Тверском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной. Она обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) в результате совершенного ранее уклонения от налогов и сборов (ч. 2 ст. 198 УК). Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Митрошина на заседании суда заявила, что частично признает вину. «Я допускаю что денежные средства потраченные мной на приобретение квартиры могли содержать часть средств, полученных мной в результате сэкономленных налоговых средств. Я не скрывала приобретение квартир, я этим гордилась.

Я неоднократно показывала квартиры в своих соц сетях общим обьемом подписчиков около 3 млн. Я осуществляла через свои личные расчетные счета все сделки, я их не скрывала. Не знала, что такие действия могут быть расценены как легализация. К моменту заведения этого уголовного дела, все налоговые недоимки и пени были мною погашены», — сказала она.

Блогер была задержана 7 марта в аэропорту Сочи при въезде в Россию. Следствие считает, что в период с 2020 по 2022 год Митрошина, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере онлайн-обучения и продажи цифровых продуктов, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, использовала контролируемые ей ИП, продолжая применять упрощенную систему налогообложения. В результате она уклонилась от уплаты налогов на 127 млн руб., сообщал СК. Следствие полагает, что часть доходов была впоследствии легализована через приобретение объектов недвижимости в Москве.

10 марта суд избрал в отношении Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста. В дальнейшем срок меры пресечения продлевался. На период расследования Митрошиной был запрещен доступ к средствам связи, интернету и социальным сетям.

На первоначальном этапе расследования Митрошина признавала вину в совершении преступления, однако впоследствии изменила свою позицию. На стадии ознакомления с материалами дела защита заявила о несогласии с квалификацией центрального эпизода о легализации доходов, так как приобретение недвижимости проводилось в рамках открытой и документально подтвержденной сделки, не направленной на сокрытие источника происхождения денежных средств. При этом Митрошина признала факт нарушения налогового законодательства еще в 2023 году и добровольно погасила недостающую сумму.

В октябре Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве блогера. Согласно календарю заседаний, дело будет рассмотрено 14 января.

Параллельно с основным расследованием в отношении Митрошиной было возбуждено отдельное дело, касающееся ее бывшего адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. По данным следствия, они ввели Митрошину в заблуждение, сообщая ей о «проблемах с налоговыми и правоохранительными органами», а также о необходимости получения иностранного гражданства и о нахождении блогера в «черном списке администрации президента». Митрошина также подала к своим бывшим юристкам гражданский иск, оценив причиненный ей ущерб в 68,6 млн руб.

Александра Митрошина, известная как «Матерь бложья» — блогер и предприниматель, во второй половине 2010-х годов начала выкладывать в соцсети контент о здоровом образе жизни, правильном питании и фитнесе. В 2017 года она запустила курс для продвижения в соцсетях «Инсталогия». В 2022 году Митрошина попала в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».