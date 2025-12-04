 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров⁠,
0

Блогер Митрошина частично признала вину: «не знала, что это легализация»

Сюжет
Дело инстаблогеров
Суд начал рассмотрение дела против Александры Митрошиной по обвинению в отмывании денег. «Матери бложьей» грозит до семи лет заключения
Александра Митрошина
Александра Митрошина (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

В четверг, 4 декабря, в Тверском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной. Она обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) в результате совершенного ранее уклонения от налогов и сборов (ч. 2 ст. 198 УК). Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Митрошина на заседании суда заявила, что частично признает вину. «Я допускаю что денежные средства потраченные мной на приобретение квартиры могли содержать часть средств, полученных мной в результате сэкономленных налоговых средств. Я не скрывала приобретение квартир, я этим гордилась.
Я неоднократно показывала квартиры в своих соц сетях общим обьемом подписчиков около 3 млн. Я осуществляла через свои личные расчетные счета все сделки, я их не скрывала. Не знала, что такие действия могут быть расценены как легализация. К моменту заведения этого уголовного дела, все налоговые недоимки и пени были мною погашены», — сказала она.

Блогер была задержана 7 марта в аэропорту Сочи при въезде в Россию. Следствие считает, что в период с 2020 по 2022 год Митрошина, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере онлайн-обучения и продажи цифровых продуктов, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, использовала контролируемые ей ИП, продолжая применять упрощенную систему налогообложения. В результате она уклонилась от уплаты налогов на 127 млн руб., сообщал СК. Следствие полагает, что часть доходов была впоследствии легализована через приобретение объектов недвижимости в Москве.

10 марта суд избрал в отношении Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста. В дальнейшем срок меры пресечения продлевался. На период расследования Митрошиной был запрещен доступ к средствам связи, интернету и социальным сетям.

На первоначальном этапе расследования Митрошина признавала вину в совершении преступления, однако впоследствии изменила свою позицию. На стадии ознакомления с материалами дела защита заявила о несогласии с квалификацией центрального эпизода о легализации доходов, так как приобретение недвижимости проводилось в рамках открытой и документально подтвержденной сделки, не направленной на сокрытие источника происхождения денежных средств. При этом Митрошина признала факт нарушения налогового законодательства еще в 2023 году и добровольно погасила недостающую сумму.

В октябре Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве блогера. Согласно календарю заседаний, дело будет рассмотрено 14 января.

Параллельно с основным расследованием в отношении Митрошиной было возбуждено отдельное дело, касающееся ее бывшего адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. По данным следствия, они ввели Митрошину в заблуждение, сообщая ей о «проблемах с налоговыми и правоохранительными органами», а также о необходимости получения иностранного гражданства и о нахождении блогера в «черном списке администрации президента». Митрошина также подала к своим бывшим юристкам гражданский иск, оценив причиненный ей ущерб в 68,6 млн руб.

Александра Митрошина, известная как «Матерь бложья» — блогер и предприниматель, во второй половине 2010-х годов начала выкладывать в соцсети контент о здоровом образе жизни, правильном питании и фитнесе. В 2017 года она запустила курс для продвижения в соцсетях «Инсталогия». В 2022 году Митрошина попала в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Александра Митрошина Тверской суд суд уклонение от уплаты налогов блогеры
Материалы по теме
Митрошина подала иск к адвокату из-за обмана с гражданством Вануату
Общество
Блогер Саша Митрошина признала вину в отмывании денег
Общество
Бывший муж Лерчек признал вину по делу о выводе за границу более ₽250 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 12:00 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 12:00
Как оставаться лидером, когда твои подчиненные сильнее тебя Образование, 12:23
Аналитики оценили снижение цен на аренду жилья в Подмосковье за месяц Недвижимость, 12:20
Американский баскетболист сбежал из российского клуба спустя три месяца Спорт, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Bloomberg узнал о решении Индии арендовать атомную подлодку у России Политика, 12:19
В Совкомбанке сравнили возможные дефолты по облигациям с «Зомбилендом» Инвестиции, 12:19
Экс-главком НАТО изложил «суровую правду» относительно помощи Украине Политика, 12:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин подверг сомнению название объединения «Большая семерка» Политика, 12:07
Казанца по имени Исус Христос осудили за фиктивную регистрацию мигрантов Общество, 12:07
Экология без компромиссов: как НЛМК полностью исключил влияние на реку Тренды, 12:07
Бангладеш обогнала Белоруссию и стала крупнейшим должником России Экономика, 12:05
Для занятых руководителей: что такое мини-MBA и какие навыки она даетПодписка на РБК, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Росреестр предложил увеличить срок регистрации сделок с жильем пожилых Общество, 12:04