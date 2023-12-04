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Общество ,  
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Умер автор песен «Чунга-Чанга» и «Наша служба и опасна, и трудна»

Умер автор слов песни «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов
В возрасте 85 лет ушел из жизни певец, поэт-песенник Анатолий Горохов. Его песни звучали в «Бременских музыкантах» и «Мэри Поппинс, до свиданья»
Анатолий Горохов
Анатолий Горохов (Фото: eav2010 / YouTube)

Певец, поэт-песенник Анатолий Горохов умер в возрасте 85 лет, сообщила «РИА Новости» его жена, актриса Ада Шереметьева.

О том, что Горохов скончался, накануне писала «Экспресс-газета». По ее данным, певец умер 30 ноября из-за воспаления легких.

Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (Тверь). Он окончил Московскую консерваторию по классу вокала. Горохов исполнил десятки песен, в том числе в советских кинокартинах и мультфильмах, например «Чунга-Чанга» («Катерок»), «Ветер перемен» («Мэри Поппинс, до свиданья»), песни из мультфильма «Бременские музыканты» и др.

Кроме того, вместе с Эдуардом Лабковским он исполнил песню на собственные стихи «Наша служба» (композитор Марк Минков) из телесериала «Следствие ведут ЗнаТоКи».

«В юности у меня был такой случай: меня пытались ограбить на улице. Несколько бандитов хотели снять с меня пальто. В это время рядом оказался патрульный наряд милиции. Это были бывшие фронтовики. Они сразу разобрались в происшедшем и задержали преступников. В тексте песни описано то, что было пережито мною в тот день. «Если где-то человек попал в беду» — эти слова обо мне. Чувство благодарности к тем стражам правопорядка, которые, поборов фашистов, вступили в бескомпромиссный бой с врагом внутренним, наполняет меня до сих пор», — рассказывал он в интервью «Петровке, 38» в 2011 году.

Песни на стихи Горохова исполняли Аида Ведищева, Анна Герман, Муслим Магомаев. В частности, он написал слова к песне «Королева красоты». Горохов говорил, что они с Магомаевым были хорошими друзьями. «Я старался сочинять интересные стихи для его песен, а он всячески пытался вывести меня на эстраду в качестве певца. У нас был даже опыт совместного выступления на гастролях. Однако к тому времени, как песни, положенные на мои стихи, стали набирать популярность, я привык получать аплодисменты в виде благодарственных писем от слушателей», — рассказал он, имея в виду работу ведущим радиопередач «После полуночи», «До-ре-ми-фа-соль» и других.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Анатолий Горохов

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