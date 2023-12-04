 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Открытое горение на автомобильном заводе в Москве ликвидировали

МЧС: пожар на автомобильном заводе в Москве локализовали на площади 2 тыс. кв. м
Пожар на МЗСА начался в ночь на 4 декабря. Спустя несколько часов с начала пожара МЧС удалось локализовать его на площади 2 тыс. кв. м. Теперь ведомство отчиталось о ликвидации открытого горения
Фото: МЧС России / ТАСС
Фото: МЧС России / ТАСС

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на Московском заводе специализированных автомобилей (МЗСА), сообщило МЧС.

До этого ведомство отчиталось о локализации пожара на площади 2 тыс. кв. м. На месте работают более 150 пожарников и 50 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.

Пожар на МЗСА начался в ночь на 4 декабря. Изначально сообщали о пожаре на 500 кв. м, но позже огонь распространился. Общая площадь строения составляет 10 тыс. кв. м.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщал, что пожару присвоили третий номер сложности, а внутри завода раздавались взрывы и начались обрушения. По информации телеграм-канала SHOT, в загоревшимся строении хранятся покрышки, картон и палеты.

По данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, Московский завод специализированных автомобилей (МЗСА) находится в д. 12, ст. 1. МЗСА производит, в частности, фургоны, эвакуаторы, прицепы для перевозки спецтехники и водной техники.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Москва пожары автомобильный завод
Материалы по теме
В Москве двое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме
Общество
В Набережных Челнах потушили пожар на авторынке
Общество
В Москве спасли двух детей, застрявших в квартире при пожаре в высотке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В МИД назвали приоритет председательства России в БРИКС Политика, 03:50
«Ъ» узнал, что обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет Общество, 03:43
В Москве задержали и отменили более 50 рейсов из-за снегопада Общество, 03:22
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Открытое горение на автомобильном заводе в Москве ликвидировали Общество, 03:09
«Барселона» победила «Атлетико» в матче с десятью желтыми карточками Спорт, 03:00
На Украине «мобилизовали» кошек на борьбу с грызунами в окопах Политика, 02:48
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
На Украине сообщили о работе ПВО в трех регионах Политика, 02:34
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
«Ведомости» узнали, как будут контролировать продажу валютной выручки Бизнес, 02:14
Более 135 тыс. человек «мобилизовали» для очистки Москвы от снега Общество, 01:47
Китайские ученые впервые успешно редактировали «связанный» с аутизмом ген Технологии и медиа, 01:24
Новый президент Аргентины представит программу «шоковых» реформ Политика, 01:03