Открытое горение на автомобильном заводе в Москве ликвидировали

МЧС: пожар на автомобильном заводе в Москве локализовали на площади 2 тыс. кв. м

Пожар на МЗСА начался в ночь на 4 декабря. Спустя несколько часов с начала пожара МЧС удалось локализовать его на площади 2 тыс. кв. м. Теперь ведомство отчиталось о ликвидации открытого горения

Фото: МЧС России / ТАСС

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на Московском заводе специализированных автомобилей (МЗСА), сообщило МЧС.

До этого ведомство отчиталось о локализации пожара на площади 2 тыс. кв. м. На месте работают более 150 пожарников и 50 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.

Пожар на МЗСА начался в ночь на 4 декабря. Изначально сообщали о пожаре на 500 кв. м, но позже огонь распространился. Общая площадь строения составляет 10 тыс. кв. м.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщал, что пожару присвоили третий номер сложности, а внутри завода раздавались взрывы и начались обрушения. По информации телеграм-канала SHOT, в загоревшимся строении хранятся покрышки, картон и палеты.