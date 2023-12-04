Открытое горение на автомобильном заводе в Москве ликвидировали
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на Московском заводе специализированных автомобилей (МЗСА), сообщило МЧС.
До этого ведомство отчиталось о локализации пожара на площади 2 тыс. кв. м. На месте работают более 150 пожарников и 50 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.
Пожар на МЗСА начался в ночь на 4 декабря. Изначально сообщали о пожаре на 500 кв. м, но позже огонь распространился. Общая площадь строения составляет 10 тыс. кв. м.
Источник ТАСС в оперативных службах сообщал, что пожару присвоили третий номер сложности, а внутри завода раздавались взрывы и начались обрушения. По информации телеграм-канала SHOT, в загоревшимся строении хранятся покрышки, картон и палеты.
По данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, Московский завод специализированных автомобилей (МЗСА) находится в д. 12, ст. 1. МЗСА производит, в частности, фургоны, эвакуаторы, прицепы для перевозки спецтехники и водной техники.