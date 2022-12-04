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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Умер экс-руководитель Дагестана Магомедали Магомедов

Магомедов был председателем сначала Верховного совета республики, а затем Государственного совета. Он руководил Дагестаном более 15 лет
Магомедали Магомедов
Магомедали Магомедов (Фото: kremlin.ru)

В возрасте 92 лет скончался Магомедали Магомедов, возглавлявший Дагестан в течение 16 лет, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов — почетный председатель Госсовета РД (республики Дагестан. — РБК), мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России», — сообщил он.

Меликов отметил, что дальновидность Магомедова и его любовь к Родине «в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны». Нынешний глава республики добавил, что считал коллегу «старшим другом» и получал от него советы, «как лучше поступить в той или иной ситуации».

Магомедов с 1990-го по 1994 год был председателем Верховного совета Дагестана (законодательный и исполнительный орган власти), с 1994-го по 2006 год — Государственного совета республики (высший орган исполнительной власти).

Материал дополняется

Теги
Дагестан Сергей Меликов
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Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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