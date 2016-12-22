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ФАС выступила против надписи «Алкоголь убивает» на бутылках
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ФАС выступила против надписи «Алкоголь убивает» на бутылках
Общество, 18:21
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ФАС выступила против надписи «Алкоголь убивает» на бутылках
В ведомстве сочли нецелесообразным принятие закона, обязывающего производителей спиртного размещать на этикетках предупреждение об опасности алкоголя для жизни потребителей
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отреагировала на подготовку группой депутатов Госдумы проекта закона, обязывающего размещать на этикетках алкогольных напитков предупреждение об их опасности для здоровья. Законопроект, одним из разработчиков которого выступил Виталий Милонов, предусматривает размещение на упаковке крупной надписи «Алкоголь убивает» и подтверждающих опасность рисунков.

«Указанная информация помещается в рамку черного цвета. Площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, должна занимать не менее 50% от площади этикетки или контрэтикетки или площади потребительской тары», — говорится в законопроекте.

​В ФАС полагают, что закрепление в законодательстве такого требования не окажет дополнительной нагрузки на производителей алкогольной продукции. В то же время размещение на этикетках рисунков, демонстрирующих возможные последствия злоупотребления алкогольной продукцией, в ведомстве назвали «избыточным».

«ФАС России считает нецелесообразным наносить на этикетки бутылок надпись: «Алкоголь убивает», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства об отправке в Минздрав отзыва на законопроект.

В пояснительной записке к законопроекту, которым предлагается также запретить открытую выкладку алкогольной продукции в магазинах, разрешив продажу только по спискам, указывается, что нынешний уровень потребления алкоголя в России настолько высок, что является «национальной катастрофой, которая медленно приводит к деградации всей нации и негативно влияет на состояние ее генофонда».

«На потребителя воздействует любой заметный элемент упаковки, поэтому сочетание текстовой и графической части будет привлекать внимание потребителя и оказывать необходимый эффект, заставляя людей задуматься о последствиях употребления алкоголя. Особенно действенной данная мера будет для впечатлительных подростков и сомневающихся лиц. Нанесение демотиваторов на этикетки должно наглядно показать покупателям, к каким тяжелым последствиям может привести злоупотребление спиртным», — отмечают разработчики законопроекта.

​Проект закона был внесен в Госдуму 16 октября 2018 года. Законопроект планируется подготовить к рассмотрению в первом чтении в январе 2019 года.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Федеральная антимонопольная служба
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