Директор «Артека» объявил об отставке

Алексей Каспржак, занявший пост главы знаменитого детского лагеря после присоединения Крыма к России, заявил, что «Артек» удалось снова сделать мечтой

Алексей Каспржак (Фото: Артем Креминский / РИА Новости)

Директор международного детского центра (МДЦ) «Артек» Алексей Каспржак объявил об уходе со своего поста. В ходе пресс-конференции в Симферополе он рассказал, что уже сложил полномочия.

«Мое участие в проекте «Артек» завершено. За плечами пять лет интенсивной работы, отличная команда и достойный результат. Нам удалось снова сделать «Артек» мечтой», — сказал Каспржак.

В середине июня 2018 года сообщалось, что директор «Артека» может покинуть свой пост и стать руководителем Ростуризма.

Каспржак, занявший пост главы знаменитого детского лагеря в 2014 году после присоединения Крыма к России, отметил, что с тех пор в «Артеке» успели побывать более 120 тыс. детей, инфраструктура лагеря была приведена в соответствие с международными стандартами, а образовательные программы по своей конкурентоспособности выведены на международный уровень.

​«120 программ, которые мы реализуем с 90 тематическими партнерами, являются основой нового типа образовательных технологий, которые адаптируют систему образования к вызовам цифрового общества. Авиация и космос, роботы, новые материалы, 3D-моделирование — то, за чем в Россию едут иностранные дети, и нам надо продолжать работать в этом направлении», — рассказал Каспржак.

Он также сообщил, что в «Артеке» полным ходом идет подготовка к празднованию векового юбилея лагеря, первая смена которого открылась 16 июня 1925 года.

​«В сентябре мы запустили обратный отсчет 100-летия и начали серьезную подготовку. Забегая вперед скажу, что этот юбилей «Артека» станет международным», — сказал Каспржак, по словам которого, в преддверии юбилея на 100 площадках мира пройдет Большой артековский фестиваль.