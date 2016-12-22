Алексей Сорокин — РБК: «Чемпионат мира — громадное усилие тысяч людей»

Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета Чемпионата мира по футболу «Россия-2018», вышел в финал Премии РБК 2018 в номинации «Менеджер». В интервью РБК он рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться команде

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«Зачастую мы делали этот проект «вопреки». Это было не внутреннее «вопреки» — в стране всегда была поддержка на всех уровнях: на региональном, на федеральном уровне все осознавали важность проекта. Скорее мы столкнулись с фундаментальной переменой всего FIFA — полностью сменился коллектив, сменилось руководство, даже общие векторы развития. Это, конечно, было для нас достаточно болезненно», — вспоминает Алексей Сорокин.

«Мне кажется, основная причина (успеха — РБК) в том, что здесь в какой-то точке сошлась воля, которая доминировала в нашем обществе, воля и желание сделать всё красиво, сделать хорошо — несмотря на то, что о нас думают, что о нас говорят, несмотря на слова скептиков, которые звучали в отдельных странах. Просто сделать — хорошо, радушно и гостеприимно. Это трудно было как-то стимулировать».

Алексей Сорокин номинирован на Премию РБК за организацию проведения чемпионата мира по футболу в России. Как подсчитали в правительстве, суммарный эффект для экономики от чемпионата мира по футболу может составить до 1% ВВП за пять лет (с 2013 по 2018 год). Его обеспечат инвестиции в инфраструктуру и развитие туризма (оно принесло экономике России около $3 млрд). За счет высокого вклада строительной и туристической отраслей за этот период на 797 млрд руб. выросла и выручка малого и среднего предпринимательства.

Сорокин признается, что после окончания такого проекта он испытал опустошение: «Это вполне естественно, все-таки с момента «зачатия» проекта прошло фактически 9 лет — 9 лет моей жизни, 9 лет постепенно развивающегося проекта. И, когда все это заканчивается, неизбежно наступает вот такое анабиотическое опустошение. Это нормально. Но сейчас мы смотрим вперед, и мысли уже заняты новыми направлениями деятельности».