Минкомсвязи заблокирует пиратские онлайн-трансляции Олимпиады в Сочи

Интернет-порталы, которые будут осуществлять пиратские трансляции зимней Олимпиады-2014 в Сочи, заблокируют. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.

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А.Волин заявил, что блокировка будет осуществляться через Роскомнадзор, однако способы оперативного удаления контента не назвал. Все видеоматериалы с Игр будут снабжены цифровыми отпечатками, которые помогут найти пиратские трансляции.

Их поиском будут заниматься компании, которые выберет АНО "Спортивное вещание", владеющее правами на трансляции из олимпийского Сочи. Минкомсвязи намерено избегать появления нелегальных трансляций: в рабочую группу по этому вопросу включены представители Российской ассоциации электронных коммуникаций, куда входят Google, Microsoft, Mail.Ru и др.

Согласно российскому законодательству, сейчас блокировать сайты можно, если на них размещены видеофайлы без разрешения правообладателя. Онлайн-трансляции закон обходит стороной.