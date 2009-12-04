Пассажиры "Невского экспресса" погибли из-за непрочных кресел

Эксперты полагают, что людей, погибших при крушении "Невского экспресса", убил не взрыв, а оторвавшиеся от пола в результате схода состава с рельсов и разлетевшиеся по вагонам кресла, на которых они сидели. Об этом пишет сегодня "Коммерсантъ".

Поезд, как установили эксперты, был укомплектован комфортабельными, но непрочными алюминиевыми креслами немецкого производства. Аналогичные изделия российских производителей могли бы устоять, о чем свидетельствует предыдущая авария "Невского экспресса", в которой обошлось без жертв.

Как установила экспертиза, почти все погибшие пассажиры "Невского экспресса" ехали в последнем вагоне поезда (нумерация шла с хвоста, поэтому вагон числился под №1). Последний вагон располагался дальше всех остальных от эпицентра взрыва под локомотивом, и теоретически его пассажиры имели самые высокие шансы на выживание. Однако сразу после взрыва машинист, как того требует инструкция, применил экстренное торможение, в результате которого хвостовая часть состава, шедшего со скоростью 190 км/час, начала складываться.

При этом первые девять вагонов вообще не пострадали, устояв на полотне. Вагоны N 2, 3 и 4 завалились набок, прислонившись к откосу - сразу после взрыва, происшедшего на маленькой платформе Званка, железнодорожное полотно уходит в прорытую в холме выемку с высокими откосами. Последний же вагон N 1, оторвавшись от состава, поднялся над рельсами, снес три бетонные опоры электропередачи и, будучи в полете, ударился в тот же откос своей торцевой частью-тамбуром. Этот удар и привел к массовым жертвам среди пассажиров.