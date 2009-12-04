Пассажиры "Невского экспресса" погибли из-за непрочных кресел

Поезд, как установили эксперты, был укомплектован комфортабельными, но непрочными алюминиевыми креслами немецкого производства. Аналогичные изделия российских производителей могли бы устоять, о чем свидетельствует предыдущая авария "Невского экспресса", в которой обошлось без жертв.
Как установила экспертиза, почти все погибшие пассажиры "Невского экспресса" ехали в последнем вагоне поезда (нумерация шла с хвоста, поэтому вагон числился под №1). Последний вагон располагался дальше всех остальных от эпицентра взрыва под локомотивом, и теоретически его пассажиры имели самые высокие шансы на выживание. Однако сразу после взрыва машинист, как того требует инструкция, применил экстренное торможение, в результате которого хвостовая часть состава, шедшего со скоростью 190 км/час, начала складываться.
При этом первые девять вагонов вообще не пострадали, устояв на полотне. Вагоны N 2, 3 и 4 завалились набок, прислонившись к откосу - сразу после взрыва, происшедшего на маленькой платформе Званка, железнодорожное полотно уходит в прорытую в холме выемку с высокими откосами. Последний же вагон N 1, оторвавшись от состава, поднялся над рельсами, снес три бетонные опоры электропередачи и, будучи в полете, ударился в тот же откос своей торцевой частью-тамбуром. Этот удар и привел к массовым жертвам среди пассажиров.