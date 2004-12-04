Д.Рамсфелд останется главой Пентагона по просьбе Дж.Буша

Президент США обратился с просьбой к министру обороны страны Дональду Рамсфелду сохранить за собой нынешний пост. Как передает АР со ссылкой на анонимные источники в Белом доме, Д.Рамсфелд согласился остаться на посту главы Пентагона и в новой администрации президента Дж.Буша.

Напомним, что некоторое время назад на фоне массовых отставок членов кабинета после избрания Дж.Буша на второй президентский срок, циркулировали слухи о возможной отставке и главы оборонного ведомства. Согласно же поступившей сегодня информации, Дж.Буш и Д.Рамсфелд встречались накануне в Овальном кабинете Белого дома, где и было принято решение о том, что Д.Рамсфелд сохранит свою должность.

Напомним, Д.Рамсфелд возглавлял американское оборонное ведомство с начала первого срока президентства Дж.Буша-младшего, именно под его руководством были начаты и частично проведены военные операции США в Ираке и Афганистане. Вопрос о том, кто останется во главе Пентагона на второй срок Дж.Буша, оставался единственным нерешенным вопросом среди всех вопросах о новых главах федеральных ведомств США после выборов.

Одним из основных направлений Министерства обороны США Дональд Рамсфелд считает усиление сотрудничества с мировым сообществом в области безопасности для борьбы с терроризмом и наркоторговлей. "В XXI веке мы можем констатировать, что данные проблемы приобретают региональный и глобальный характер, и уже не являются вопросами, которые встают перед отдельными государствами", - отметил министр во время своей недавней пресс-конференции в Кито, по сообщению AFP. "Как следствие, поодиночке страны не смогут решить эти проблемы", - добавил глава американского оборонного ведомства.

"Мир уже познал выгоды экономического сотрудничества и теперь настало время укрепления сотрудничества в сфере безопасности", - считает министр. "Враги современного миропорядка - похитители заложников, участники вооруженных и криминальных группировок, террористы и наркоторговцы - используют различия в законодательствах разных стран в свою пользу, и нам необходимо этому противостоять", - заявил Д.Рамсфелд.

В то же время министр здравоохранения США Т.Томпсон подал президенту Дж.Бушу прошение об отставке. Т.Томпсон стал седьмым министром, ушедшим из правительства Дж.Буша. После того, как он официально объявит о своем решении, оставшимся восьми министрам также придется уйти в отставку.

Потенциальным преемником Т.Томпсона называют Марка МакЛилана, нынешнего руководителя государственной программы бесплатной медицинской помощи престарелым, передает АР.