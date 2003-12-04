Пожар в здании ГУВД Москвы ликвидирован

Пожар в здании вневедомственной охраны ГУВД Москвы ликвидирован. Об этом сообщил представитель ГО и ЧС Москвы. В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, что пожар в центре столицы в здании вневедомственной охраны ГУВД Москвы, расположенном в Газетном переулке (Центральный административный округ) возник в 14:44 мск. Пожару была присвоена вторая степень сложности по 5-балльной шкале. Площадь открытого горения составила 150 кв. м. Кроме того, существовала опасность распространения огня на примыкающие здания.

На тушении пожара было задействовано более 20 пожарных расчетов. Однако их действия были затруднены припаркованными вблизи строения машинами, а также сильным задымлением здания. Движение по Газетному переулку было перекрыто.