В Турции начали поиски пропавшей россиянки

Ирина Киселева (Фото: из личного архива)

Турецкие правоохранительные органы ищут пропавшую российскую туристку, ее несовершеннолетний сын отправлен на родину. Об этом сообщили «РИА Новости» в генконсульстве России в Анталье.

«Ситуация находится на контроле генконсульства, которое поддерживает контакт с родственниками пропавшей российской гражданки и местными правоохранительными органами», — пояснили там.

РБК направил запрос в генконсульство России.

По данным телеканала «78» и телеграм-канала «Осторожно, новости», четыре дня назад в Турции пропала жительница Петербурга Ирина Кисилева. Туристка приехала на отдых в Анталию вместе с 12-летним сыном 26 октября, они заселились в Royal Atlantis Spa & Resort. Вечером 31 октября женщина вышла из гостиницы, оставив ребенка, и не вернулась.

Позднее местная полиция выяснила, что Ирина покинула отель, сказав, что пошла в магазин, а в итоге отправилась на пляж с россиянином, с которым познакомилась накануне. Он заявил, что отошел, а вернувшись, не смог найти Кисилеву, забрал ее вещи к себе в номер и ближе к полуночи отнес их на ресепшен.

«Я знал человека один день. Каждый на отдыхе делает, что хочет. После я ее не видел. Какой-то работник говорил, что видел ее после этого на лежаке, но я к тому моменту уже ушел», — рассказал мужчина.

Последним Киселеву видел уборщик на пляже: она спала на шезлонге около 19 вечера.

3 ноября сын Киселевой вылетел в Петербург в сопровождении, в аэропорту его встретили родственники.