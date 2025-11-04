В Турции начали поиски пропавшей россиянки
Турецкие правоохранительные органы ищут пропавшую российскую туристку, ее несовершеннолетний сын отправлен на родину. Об этом сообщили «РИА Новости» в генконсульстве России в Анталье.
«Ситуация находится на контроле генконсульства, которое поддерживает контакт с родственниками пропавшей российской гражданки и местными правоохранительными органами», — пояснили там.
РБК направил запрос в генконсульство России.
По данным телеканала «78» и телеграм-канала «Осторожно, новости», четыре дня назад в Турции пропала жительница Петербурга Ирина Кисилева. Туристка приехала на отдых в Анталию вместе с 12-летним сыном 26 октября, они заселились в Royal Atlantis Spa & Resort. Вечером 31 октября женщина вышла из гостиницы, оставив ребенка, и не вернулась.
Позднее местная полиция выяснила, что Ирина покинула отель, сказав, что пошла в магазин, а в итоге отправилась на пляж с россиянином, с которым познакомилась накануне. Он заявил, что отошел, а вернувшись, не смог найти Кисилеву, забрал ее вещи к себе в номер и ближе к полуночи отнес их на ресепшен.
«Я знал человека один день. Каждый на отдыхе делает, что хочет. После я ее не видел. Какой-то работник говорил, что видел ее после этого на лежаке, но я к тому моменту уже ушел», — рассказал мужчина.
Последним Киселеву видел уборщик на пляже: она спала на шезлонге около 19 вечера.
3 ноября сын Киселевой вылетел в Петербург в сопровождении, в аэропорту его встретили родственники.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы