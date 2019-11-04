После скандала на «Южмаше» уволили главу космического агентства Украины

Украинский кабмин уволил главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и открыл конкурс на его должность. Дегтяренко был замешан в скандале из-за увольнения временного главы «Южмаша» Сергея Войта, писали СМИ

Фото: Стрингер / РИА Новости

Правительство Украины освободило от должности председателя Государственного космического агентства (ГКА) Павла Дегтяренко.

«Правительство уволило с должности главы Государственного космического агентства (ГКА) Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности председателя Государственного космического агентства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского кабмина.

Распоряжение последовало через несколько дней после сообщений об увольнении исполняющего обязанности директора ПО «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» («Южмаш», находится под контролем ГКА) Сергея Войта. Как передавал «Гордон» со ссылкой на главу аналитического центра Виктора Тарана, приказ об увольнении датировался 30 октября. За неделю до этого Войт, отмечает Таран, заключил контракт на $15 млн с американской компанией Firefly, «благодаря которому мог бы погасить почти все свои долги».

По словам Тарана, Войт не устраивал нынешнего главу конструкторского бюро «Южное» (также входит в ГКА) Александра Дегтярева, по протекции которого, как отмечает Таран, получил должность Дегтяренко. После того, как Войт заключил контракт, руководство «Южного» решило поставить на его место «своего человека», передает «Гордон».

«Долгое время Дегтяренко выстраивал себе карьеру в «Южном» и по протекции бывшего шефа [Дегтярева] возглавил ГКАУ. Каждый свой шаг карманный директор пропускает через Дегтярева», — заключал Таран.