Власти нескольких регионов России отменили проверку сирен

В одних субъектах ссылаются на распоряжение МЧС, в других отмену объясняют «сложной геополитической обстановкой» и спецоперацией на Украине. Проверки должны были пройти 5 октября

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В нескольких российских регионах отменены проверки систем оповещения населения. Об отмене запланированных на 5 октября проверок сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев. Причины он не назвал, но сказал, что решение связано с распоряжением главы МЧС России. Вице-губернатор Санкт-Петербурга и председатель городского комитета по информатизации и связи Станислав Казарин также написал в телеграм-канале, что проверка отменена по указанию МЧС. На министерство ссылаются и в Свердловской области, где сирены проверять тоже не будут.

Газета «В 24 часа» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю пишет, что и в этом регионе проверки не состоятся «в связи со сложной геополитической обстановкой и проведением специальной военной операции». По этой же причине отменены мероприятия и в Калуге, передает Kaluganews.

Администрация города Минусинска в Красноярском крае объявила о переносе проверки — новые даты пока не сообщаются.

Во время проверки систем оповещения в городах звучат сигналы сирен оповещения, из громкоговорителей раздается сообщение «Внимание всем!», уведомление о проверке появляется в эфире общедоступных телеканалов и радиостанций. Все это длится не более минуты.