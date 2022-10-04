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Интерпол объявил в розыск нескольких россиян по запросу Уругвая

Прокуратура Уругвая объявила россиян в розыск по линии Интерпола из-за подделки документов
Несколько граждан России и Украины могли получить гражданство Уругвая преступным путем, их данные переданы в Интерпол. Ранее по делу арестовали главу охраны президента Уругвая. Лидер страны назвал себя единственным виновным
Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters

Интерпол объявил «красное предупреждение» (Red Alert) нескольким россиянам и украинцам по подозрению в причастности к схеме подделки документов для получения гражданства Уругвая, соответствующий запрос направила прокуратура республики, пишет El Observador. В СМИ дело называют «астеcианским» (Caso Astesiano).

В ведомство переданы данные тех лиц, в отношении кого уже собрано достаточно информации о получении гражданства Уругвая через преступную схему, рассказала прокурор по делу Габриэла Фоссати. Она не уточнила изданию, сколько человек подозревается в преступлении, однако отметила в беседе с El País, что не все предупреждения были сделаны одновременно. По мере появления у следствия дополнительной информации список объявленных в розыск будет увеличиваться. Фоссати указала, что перечень имен анализируется на международном уровне для выяснения, если ли у этих лиц «красное предупреждение» от других стран.

В прокуратуре Уругвая предполагают, что гражданство страны могло интересовать злоумышленников, в частности, для проникновения в Европу (уругвайским гражданам не нужна виза для посещения ЕС на срок до трех месяцев) либо в целях отмывания денег через открытие счета в банках республики.

РБК направил запросы в посольство России в Уругвае и в прокуратуру республики.

«Красное предупреждение», согласно классификации Интерпола, означает запрос в правоохранительные ведомства по всему миру с просьбой найти и временно арестовать кого-либо в ожидании экстрадиции или выдачи. В то же время такое объявление, хоть и служит уведомлением о нахождении в международном розыске, не считается международным ордером на арест. Эту меру используют для одновременного оповещения полиции стран мира о скрывающихся от правосудия лицах.

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Фото:Edgar Su / Reuters

В середине прошлой недели, 29 сентября, уругвайская полиция задержала начальника службы охраны президента страны Алехандро Астесиано. По данным следствия, с целью подделки документов о гражданстве Уругвая он сотрудничал с должностными лицами в МИДе и МВД республики. Как писала El País, помимо Астесиано фигурантом дела стал россиянин, который руководил группой в Facebook (принадлежит Meta, организация признана в России экстремистской и запрещена), посвященной иммиграции в Уругвай. Создатели этой группы связывались через Facebook с россиянами и подделывали их свидетельства о рождении, после чего те становились «естественными гражданами» республики. Злоумышленники могли фальсифицировать документы с настоящими данными погибших граждан, отмечает газета. По данным следствия, эти услуги стоили $10 тыс.

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Президент Уругвая Луис Лакалье Поу назвал произошедшее «неприятным фактом, неудобным лично для меня». «Если кто-то и несет ответственность, так это я», — подчеркнул он во время пресс-конференции.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Любовь Порываева
Уругвай Интерпол подделка документов
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