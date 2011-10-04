В.Жириновский требует судить В.Юдашкина за форму для армии

Вице-спикер Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил инициировать судебный процесс над модельером Валентином Юдашкиным "за негодную форму для российской армии".

Депутат заявил, что В.Юдашкин сделал летнюю одежду, тогда как солдатам нужны тулупы. По словам В.Жириновского, виноват не министр обороны, а те, кто "подсунул ему Юдашкина", передает радиостанция "Эхо Москвы".

Политик объяснил неудачи дизайнера в разработке военной формы тем, что он "мальчик, в армии не служивший, и не понимает, что такое Россия", который знает "только Москву, Сочи и Ниццу".

Обновлением формы российских военных министр обороны Анатолий Сердюков занялся сразу после того, как занял свой пост в 2007г. К разработке нового армейского гардероба был привлечен известный модельер Валентин Юдашкин. Российские СМИ сообщали, что только на создание образцов ушло 170 млн рублей.

В феврале 2011г. А.Сердюков заявил, что у его ведомства нет никаких претензий к качеству новой формы.