В.Жириновский требует судить В.Юдашкина за форму для армии

Депутат заявил, что В.Юдашкин сделал летнюю одежду, тогда как солдатам нужны тулупы. По словам В.Жириновского, виноват не министр обороны, а те, кто "подсунул ему Юдашкина", передает радиостанция "Эхо Москвы".
Политик объяснил неудачи дизайнера в разработке военной формы тем, что он "мальчик, в армии не служивший, и не понимает, что такое Россия", который знает "только Москву, Сочи и Ниццу".
Обновлением формы российских военных министр обороны Анатолий Сердюков занялся сразу после того, как занял свой пост в 2007г. К разработке нового армейского гардероба был привлечен известный модельер Валентин Юдашкин. Российские СМИ сообщали, что только на создание образцов ушло 170 млн рублей.
В феврале 2011г. А.Сердюков заявил, что у его ведомства нет никаких претензий к качеству новой формы.