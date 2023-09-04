Кампусы, приборы, «мегасайенс»: как наука в России меняется прямо сейчас

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Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» к 2030 году в России появится сеть из 25 современных кампусов. Кампусы станут площадками для развития критически важных отечественных технологий, позволят реализовывать научные проекты, а также станут точками притяжения талантливой молодежи. Инфраструктуру кампусов предполагается создавать как единую среду студенческого, научного и делового сообщества, а произведенные проекты и продукты должны быть востребованы жителями города или региона.

Уже на уровне нормативных документов — соответствующего поручения президента и федерального проекта «Создание сети современных кампусов» — подчеркивается, что кампусы должны создаваться на средства федеральной программы, но с обязательным привлечением внебюджетных источников. Сегодня отобраны уже 17 проектов по созданию кампусов.

Отбор проходили проекты со всей России. В результате в 2021 году было отобрано восемь инициатив по созданию кампусов в Новосибирске, Калининграде, Томске, Челябинске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Еще девять были выбраны в 2022 году: современные кампусы появятся в Самаре, Великом Новгороде, Перми, Южно-Сахалинске, Тюмени, Хабаровске, Иванове, Архангельске, а также на федеральной территории Сириус.

На примере второй очереди победителей, министр науки и высшего образования Валерий Фальков приводит математику реализации кампусов: общая стоимость девяти проектов составляет 230 млрд руб., из которых около половины — частные инвестиции, еще примерно столько же выделил федеральный бюджет, оставшиеся 21,4 млрд руб. (менее 10%) должны обеспечить регионы. На заседании правительства в конце 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин назвал кампусы «точками роста не только для самого вуза или города, но и для всего региона».

Когда заработают первые кампусы

Действительно, кампусы будут решать сразу несколько задач. Помимо основной — организации исследовательской работы, разработки новых образовательных программ, проживания студентов и преподавателей, — также и рекреационную: на их территории предполагается строительство спортивных и культурных сооружений, библиотек, больниц или поликлиник, пространств общего пользования, и даже МФЦ. Из уже отобранных 17 кампусов семь будут размещаться на базе одного университета, к примеру, в Калининграде это будет Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, в Москве — МГТУ им. Баумана. Другие десять, в том числе в Томске, Архангельске, Уфе, позиционируются как межвузовские, участниками будут от трех до восьми организаций.

На сегодняшний день уже сданы два новых корпуса МГТУ им. Баумана, до конца 2023 года предполагается ввести в эксплуатацию еще три корпуса вуза. Кроме того, буквально в ближайшие недели, с началом учебного года, заработает кампус МГТУ им. Баумана в Калужской области. По данным «Бауманки», на территории студгородка смогут проживать 3 тыс. человек. Всего же до марта 2025 года университет получит в распоряжение 14 различных объектов.

Но не только столичные ученые, студенты и преподаватели смогут завершить 2023 год в новых условиях. Еще один корпус планируется реконструировать в Уфе в рамках межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. До конца 2025 года новые объекты этого кампуса, общей площадью 163 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию, работать и учиться здесь смогут 7 тыс. человек одновременно.

В начале 2023 года также началось строительство кампуса «Кантиана» на базе Балтийского федерального университета им. Канта. К 2025 году предполагается возвести восемь объектов — шесть учебных корпусов и два общежития, общей площадью более 109 тыс. кв. м. В учебных корпусах будет предусмотрены лаборатории для исследования генетики, биомедицины, радиофизики. «Мы рассчитываем на то, что студенты из топ-6 наших интересантов проявят значительное внимание к тому, как изменился университет, — заявил ректор БФУ им. Канта Александр Федоров, отвечая на вопрос о том, привлечет ли кампус новых иностранных студентов. — Это прежде всего Индия, Узбекистан, Китай, Казахстан». Он также рассчитывает на то, что появление кампуса дополнительно простимулирует интерес абитуриентов.

К январю 2024-го будет завершена и первая очередь строительства кампуса Новосибирского государственного университета, в первом полугодии откроется общежитие на 690 мест. Всего на площади 78 тыс. кв. м планируется разместить учебный корпус со студенческим проектным центром, научную библиотеку, центр института медицины и психологии и другие объекты.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в начале августа дал старт строительству кампуса «СахалинTech», пояснив, что стоит «задача фактически с нуля» возвести современный вуз. Торжественная церемония начала строительства состоялась 9 августа. Современный кампус, объединяющий в себе научно-образовательный центр, студгородок, лаборатории и площади общественно-делового назначения, будет достроен к 2026 году, стоимость возведения составит около 26,1 млрд руб. в ценах соответствующих лет.

На примере строящегося кампуса в Челябинске глава Минобрнауки Валерий Фальков обозначил ключевые задачи строительства сети современных кампусов так: «Нам нужно выработать общую содержательную повестку, согласовать мнения коллективов нескольких университетов, чтобы наполнить кампус жизнью. <...> Позиция должна быть донесена до работодателей, чтобы они понимали, зачем нужен кампус. Необходимо также вовлечь и региональные органы исполнительной власти, которые должны выступить в роли квалифицированных заказчиков».

Как запускаются проекты класса «мегасайенс»

По данным НИУ ВШЭ, за 2010–2021 годы затраты на исследования и разработки в России из всех источников выросли на 12,5% (в постоянных ценах), при том в них по-прежнему доминируют бюджетные средства (67,5% в 2021 году). По национальному проекту «Наука и университеты» сейчас в России создаются установки класса «мегасайенс» — дорогостоящие научные комплексы. Ранее в российском правительстве подтверждали, что все инициативы нацпроекта «Наука и университеты», реализация которых планировалась на старте в 2019 году, продолжают разрабатываться и запускаться — в их число входят установки класса «мегасейенс», которых планируется запустить восемь штук.

Проекты класса «мегасайенс» — сверхмощные научные комплексы, которые собирают международную команду ученых и делают возможными сложные, уникальные исследования в области физики, химии, медицины, материаловедения. Самая известная из установок класса «мегасайенс» — Большой адронный коллайдер (БАК). В нашей стране создание собственных научных комплексов такого уровня активно обсуждалось с 2011 года, а с 2018-го реализация этих задумок проходит в рамках инициативы по развитию инфраструктуры нацпроекта «Наука и университеты».

Один из таких проектов в России — NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility), ускорительный комплекс, созданный на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне. Директор института Григорий Трубников недавно отмечал, что сооружение комплекса зданий и туннелей было завершено в 2022 году, технологический запуск всех систем стартует в начале 2024 года. В научную коллаборацию с Россией здесь входят Мексика, Казахстан, Египет и Болгария. Запуск коллайдера NICA позволит в лабораторных условиях дать обратный ход реакции, которая произошла после Большого взрыва. Иными словами, столкнуть пучки протонов и нейтронов, чтобы высвободить на доли секунды кварки и глюоны. Это так называемое протовещество Вселенной, которое образовалось сразу после взрыва.

Строительство и запуск проектов класса «мегасайенс» ведет к тому, что если раньше ученые из России были в основном участниками крупных международных коллабораций, то теперь делается ставка на то, чтобы делать такие программы-коллаборации под российские установки класса «мегасайенс». Так, в 2021 году был запущен Гатчинский реактор ПИК. С помощью данного реактора там изучаются нейтроны и их излучение. Пучки нейтронов замедляются и выводятся в специальные каналы, которые, в свою очередь, подключены к исследовательским станциях, на которых будут проводиться эксперименты.

Как обновляются приборы

Из капитальных затрат на исследования в 2021 году, больше всего средств (59%) было потрачено на оборудование, приводят данные исследователи из НИУ ВШЭ. По нацпроекту «Наука и университеты» сейчас в России также происходит обновление научной приборной базы ведущих научных организаций — центров и вузов. Обновление приборной базы реализуется с 2019 года по нацпроекту «Наука и университеты», на сегодняшний день общая сумма субсидий составила порядка 37,4 млрд руб., а обновление произошло в 273 организациях по всей стране. Причем, объемы финансирования продолжают расти: за весь 2023 году на реализацию этих целей будет направлено 15,5 млрд руб., сообщал ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

К примеру, в текущем году году в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра появилась ультразвуковая визуализирующая платформа для работы с мелкими лабораторными животными Vevo 3100. Устройство позволяет проводить длительные эксперименты с участием большого числа подопытных. Разрешение платформы десятикратно превышает разрешение клинических ультразвуковых систем. Благодаря этому возможно оценить, к примеру, насосную функцию сердца при экспериментальном инфаркте миокарда, стресс-индуцированном повреждении в условиях лаборатории на мелких животных.

Из нововведений этого года — в рамках политики импортозамещения закупки отечественного оборудования научными организациями должны составлять не менее 20%.