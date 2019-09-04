Минпромторг перепутал мосты на сувенирной продукции ВЭФ

Минпромторг сообщил о том, что допустил ошибку при разработке своей сувенирной продукции для Восточного экономического форума, который в среду, 4 сентября, открылся во Владивостоке. На буклетах и другой продукции вместо моста на остров Русский изображен вантовый мост Рамы IX в Бангкоке. Об этом ведомство написало в своем Instagram. На несоответствие первыми обратили внимание гости мероприятия.
«Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФ», — отметили в министерстве.
Под комментарием одного из пользователей соцсети Минпромторг уточнил, что перепечатка осуществляется за счет подрядчика, который допустил ошибку.
Мосты на острове Русский и в Бангкоке действительно похожи геометрией вант, но различаются пилонами. Мост к острову Русский был построен в 2012 году к саммиту АТЭС. Высота пилонов составляет 324 м, длина пролета — 1104 м. Он изображен на денежной купюре номиналом 2 тыс. руб.