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Минпромторг перепутал мосты на сувенирной продукции ВЭФ
На сувенирах с Восточного экономического форума, открывшегося во Владивостоке, вместо моста на остров Русский изображен вантовый мост в Бангкоке. Министерство извинилось и пообещало заменить буклеты и сувениры на новые

Минпромторг сообщил о том, что допустил ошибку при разработке своей сувенирной продукции для Восточного экономического форума, который в среду, 4 сентября, открылся во Владивостоке. На буклетах и другой продукции вместо моста на остров Русский изображен вантовый мост Рамы IX в Бангкоке. Об этом ведомство написало в своем Instagram. На несоответствие первыми обратили внимание гости мероприятия.

«Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФ», — отметили в министерстве.

Под комментарием одного из пользователей соцсети Минпромторг уточнил, что перепечатка осуществляется за счет подрядчика, который допустил ошибку.

https://www.instagram.com/p/B1-cFPxhEZQ/

Мосты на острове Русский и в Бангкоке действительно похожи геометрией вант, но различаются пилонами. Мост к острову Русский был построен в 2012 году к саммиту АТЭС. Высота пилонов составляет 324 м, длина пролета — 1104 м. Он изображен на денежной купюре номиналом 2 тыс. руб.

Автор: Анна Трунина
Теги: Минпромторг, Восточный экономический форум, Дальний Восток, Владивосток
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