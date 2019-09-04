Умер fashion-фотограф Питер Линдберг

Он снимал для Vogue и Vanity Fair, а также сотрудничал с Наоми Кэмпбэлл, Клаудией Шиффер и Натальей Водяновой. Фотографу было 74 года

Питер Линдберг (Фото: Martin Meissner / AP)

Умер немецкий fashion-фотограф Питер Линдберг. Сообщение опубликовано в его Instagram-аккаунте.

«С большой скорбью сообщаем, что Питер Линдберг скончался 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/B1-5DQdC6rl/

Фотограф сотрудничал с известными дизайнерами одежды, в том числе Жаном-Полем Готье и Джорджо Армани, а также много снимал для журналов Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar и Rolling Stone. Он работал с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмбэлл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Настасьей Кински, Линдой Евангелистой и Изабеллой Росселини. Также работал с российскими моделями Натальей Водяновой и Ольгой Родионовой.

Линдберг (урожденный Бродбек) родился 23 ноября 1944 года в польском Лешно, позднее его семья переехала в Дуйсбург в Германии. Линдберг посещал художественную школу и изучал живопись, в 1971 году увлекся фотографией. Спустя два года он стал рекламным фотографом.