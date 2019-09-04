Интерпол прекратил розыск обвиняемого в нападении на Росгвардию в Чечне

Интерпол исключил из базы розыска Али Бакаева — обвиняемого по делу об убийстве шести военнослужащих в части Росгвардии в Чечне, узнал РБК. Бакаев был арестован на Украине, и попросил там политического убежища

Интерпол аннулировал циркуляр о розыске Али Бакаева, которого СК считает организатором нападения на часть Росгвардии в Чечне в марте 2017 года. Это следует из письма генерального секретариата Интерпола, которое есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования дела Бакаева.

Генеральный секретариат «удостоверяет, что на сегодняшний день Бакаев Али, родившийся 27 октября 1992 года, не является предметом уведомлений или циркуляров Интерпола», — говорится в письме от 12 июля. Интерпол рассылает уведомления (notices) и циркуляры (diffusions) по странам-членам для распространения информации о преступниках и угрозах. Уведомления кодируются по цвету, самый жесткий тип — «красные», которые означают, что найденного человека требуется задержать и решить вопрос о его экстрадиции. Красные уведомления частично открыто публикуются на сайте Интерпола, однако существенная часть базы организации доступна только правоохранительным органам (сейчас опубликовано порядка 7 тыс. красных уведомлений из всего 58 тыс.). В открытой части базы по состоянию на 4 сентября информации о Бакаеве не было.

В России Бакаеву вменяется организация незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК) и посягательство на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК), Следственный комитет считает его организатором нападения на войсковую часть Росгвардии номер 3761 в станице Наурской Чеченской республики — тогда погибли шестеро военнослужащих, еще трое были ранены. Шестеро нападавших были убиты. По версии следствия, в группе было два члена, не принимавших непосредственного участия в нападении — это Бакаев и Ибрагим Джамалов. СК считает их приверженцами радикального религиозного течения. Джамалов вскоре после инцидента был задержан и получил восьмилетний срок.

Ранее Бакаев находился в розыске по линии Интерпола — об этом свидетельствует справка, датированная январем 2018 года (документ есть у РБК). Циркуляр на него был выписан 3 октября 2017 года, тип обвинения — «член террористической группы», в документе утверждалось, что Бакаев с большой вероятностью мог въезжать в Египет, Сирию или Турцию.

В начале 2018 года Бакаев был задержан на Украине по российскому запросу, после пяти месяцев ареста отпущен и подал прошение о политическом убежище. Он утверждал, что не причастен к нападению на часть Росгвардии и во время инцидента отсутствовал в Чечне.