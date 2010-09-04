Тони Блэра закидали яйцами и ботинками на презентации его мемуаров

В Дублине демонстранты закидали экс-премьера Великобритании Тони Блэра яйцами и ботинками во время презентации его мемуаров в книжном магазине.

Активисты антивоенных движений заявляли, что "руки Тони Блэра по локоть в крови" и обвиняли его в ведении незаконной войны в Ираке, передает Associated Press. Бывший глава кабинета министров в результате внезапной атаки не пострадал.

У посетителей книжного магазина, в котором проходила презентация, изымались сумки и книжные телефоны. Стоит отметить, что книга "Путешествие" (ориг. – "A Journey") своим содержанием оправдывает многие политические решения Т.Блэра, в том числе вторжение в Ирак в 2003г.

В интервью,бывшего премьера Соединенного Королевства делается упор на постулат о том, что "порочные и регрессивные" исламские верования представляют наибольшую угрозу мировой безопасности. Отвечая на вопросы корреспондентов Би-би-си, Т.Блэр также добавил, что "серьезной угрозой для глобальной безопасности являются набирающие силу радикально направленные движения".

Мемуары Т.Блэра побили рекорды продаж в первый же день. В своей книге экс-премьер рассказывает об отношениях с другим отставным главой правительства Гордоном Брауном, о смерти принцессы Дианы и об иракской войне.