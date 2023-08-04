На грузинском курорте Шови при сходе оползня погибли шесть человек

В Грузии при сходе оползня погибли шесть человек

Спустя сутки после схода оползня обнаружены тела шести человек. Спасатели не могут добраться до зоны коттеджей, но там «уже фактически ничего нет», предупредили власти. На связь до сих пор не вышли 35 человек

Фото: giorgigabri / Twitter

В районе схода оползня на курорте Шови, расположенного на севере Грузии, обнаружены тела шести погибших и один выживший, пишет телеканал Mtavari.

Тела двоих спасатели нашли накануне поздно вечером, еще четверых — этим утром. Из зоны бедствия эвакуировали 210 человек, рассказал Арчил Джапаридзе, губернатор Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Поисково-спасательные работы шли всю ночь.

Шови — курортный поселок в высокогорном регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Курорт расположен на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря. По предварительным данным, при оползне сошло около 2 млн куб. м земли. Оползень сошел днем 3 августа. В регионе разрушены мосты и дороги, повреждены линии электропередач, связь работает с перебоями.

Все еще не выходят на связь 35 человек, их количество сократилось за ночь с 50, сообщило грузинское МВД. Часть из них спасатели обнаружили на возвышенностях в лесах близ курорта, но спасатели по-прежнему не могут добраться до зоны коттеджей, которые находятся в центре зоны бедствия.

«Там, где были коттеджи, уже фактически ничего нет <…> Спасатели не могут пройти, они проваливаются», — сообщили в штабе, уточнив, что для продвижения на каждый метр приходится задействовать технику.