В Грузии при сходе оползня погибли шесть человек
В районе схода оползня на курорте Шови, расположенного на севере Грузии, обнаружены тела шести погибших и один выживший, пишет телеканал Mtavari.
Тела двоих спасатели нашли накануне поздно вечером, еще четверых — этим утром. Из зоны бедствия эвакуировали 210 человек, рассказал Арчил Джапаридзе, губернатор Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Поисково-спасательные работы шли всю ночь.
Шови — курортный поселок в высокогорном регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Курорт расположен на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря. По предварительным данным, при оползне сошло около 2 млн куб. м земли.
Оползень сошел днем 3 августа. В регионе разрушены мосты и дороги, повреждены линии электропередач, связь работает с перебоями.
Все еще не выходят на связь 35 человек, их количество сократилось за ночь с 50, сообщило грузинское МВД. Часть из них спасатели обнаружили на возвышенностях в лесах близ курорта, но спасатели по-прежнему не могут добраться до зоны коттеджей, которые находятся в центре зоны бедствия.
«Там, где были коттеджи, уже фактически ничего нет <…> Спасатели не могут пройти, они проваливаются», — сообщили в штабе, уточнив, что для продвижения на каждый метр приходится задействовать технику.