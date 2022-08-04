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www.adv.rbc.ru
Общество
,
04 авг, 16:08
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Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии. Видео
В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который расположен в 30 км от столицы Рейкьявика. В последний раз Фаградальсфьядль извергался в прошлом году
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Теги
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извержение вулкана
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