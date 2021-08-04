Суд ФРГ приговорил пенсионера к условному сроку за хранение танка и пушки

Судебное разбирательство в отношении 84-летнего пенсионера длилось шесть лет. В 2015 году в подвале его виллы обнаружили танк «Пантера» и пушку калибра 8,8 см. Суд наказал его условным лишением свободы и штрафом в €250 тыс.

Фото: Carsten Rehder / DPA / ТАСС

Окружной суд немецкого города Киль приговорил 84-летнего пенсионера к 14 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере €250 тыс. за нелегальное хранение военной техники и боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.

Мужчина признан виновным в нарушении закона о контроле над вооружениями. Назначенный судом штраф пойдет на благотворительные цели. Вынося решение, суд посчитал, что у мужчины не было злого умысла, так как он считал себя коллекционером.

Смягчающими факторами при вынесении приговора послужили возраст пенсионера, отсутствие судимости и добровольное признание в содеянном. Из 14 месяцев срока четыре судья засчитал как отбытые в связи с длительностью судебных разбирательств.

Следствие против жителя Киля велось с 2015 года, когда в подвале его виллы обнаружили танк «Пантера», пушку калибра 8,8 см, торпеду, миномет, стрелковое оружие и более тысячи патронов. Свою коллекцию пенсионер сохранить не сможет, поскольку суд обязал его продать танк и пушку. Факт хранения танка суд нарушением закона не счел, так как он не может использоваться по назначению.

Ранее интерес в приобретении танка и пушки выразили музей из Сиэтла и коллекционер из Германии. От остальных предметов пенсионер отказался сам.