Reuters узнал о растущем дефиците чая матча из-за жары в Японии

По данным Японского метеорологического агентства, 2024 год стал самым жарким с 1898 года. Местные производители рискуют столкнуться с дефицитом, ведь спрос на чай растет, а многие плантации оказались повреждены

Фото: Yang Wenbin / XinHua / Global Look Press

Аномальная жара в Японии в прошлом году привела к сокращению производства зеленого чая матча, а также к рекордному росту цен на фоне растущего спроса на этот напиток, сообщает Reuters.

Родиной матча, как и многих других чаев, является Китай. В Японию чай попал также благодаря монахам — здесь его выращивают в префектурах Киото и Айти. Киото, на долю которого приходится около четверти всего японского чая матча, прошлым летом пострадал от рекордных температур, что привело к низкой урожайности в апреле-мае.

Матча — это разновидность зеленого чая, который производят из измельченных чайных листьев растения Camellia Sinensis. Внешне он выглядит как ярко-зеленый порошок очень мелкой фракции. Для приготовления его заливают кипяченой водой. Как и другие зеленые чаи, матча богат антиоксидантами и содержит много кофеина.

По данным Японского метеорологического агентства, 2024 год стал самым жарким с начала наблюдений в 1898 году. Масахиро Ёсида, фермер в шестом поколении, рассказал Reuters, что в текущем году смог собрать только 1,5 т чая матча, что на четверть меньше по сравнению с его обычным урожаем в 2 т.

Несмотря на проблемы с урожаем, спрос на японский чай вырос минимум в десять раз, отмечает агентство. В стоимостном выражении экспорт зеленого чая из Японии, включая матча, увеличился на 25%, до 36,4 млрд иен ($252 млн) в 2024 году. Вместе с тем, согласно данным Всемирной японской чайной ассоциации, цены на матча достигли рекордных показателей: на майском аукционе в Киото цена составила более 8 тыс. иен за 1 кг, что на 170% больше, чем годом ранее, и значительно превышает предыдущий рекорд в 4,8 тыс. иен, установленный в 2016 году.

Японские производители пытаются увеличить производство матча, но это не решит проблему дефицита, поскольку для сбора урожая на новых полях, которые они засаживают, потребуется минимум пять лет, указывает Reuters.

Самым жарким месяцем в Японии в истории метеонаблюдений стал июль 2024 года. Тогда только в Токио зарегистрировали 123 случая смерти от теплового удара. Около 1,2 тыс. жителей страны пострадали.